Ledecká si musí vybrať. Na ZOH 2026 zrejme nebude súťažiť v lyžovaní aj snoubordingu

"Vytvorenie harmonogramu na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo si vyžaduje zorganizovanie viac než 100 športových súťaží v priebehu 17 dní, čo je extrémne komplexná úloha. Vzhľadom na to MOV a FIS komunikovali so Zväzom lyžiarov Českej republiky, že zmena nie je možná," informovala FIS.

Ďalej vysvetlila, že paralelný obrovský slalom nemôžu preložiť na iný deň, lebo "trať hrá dôležitú rolu v mimoriadne zložitých prevádzkových operáciách v Livigne, kde sa nachádza viacero športovísk" a súťaž je "potrebné dokončiť čo najskôr".

FIS dodala, že v prípade súťaží v alpskom lyžovaní rozpis "neustále podlieha meniacim sa poveternostným podmienkam, čo si vyžaduje, aby bol pre rýchlostné i technické disciplíny vynahradený dostatočný priestor na rezervné dni a bol zabezpečený dostatočný prechod medzi jednotlivými súťažami".

"Zmena termínu konania rýchlostných disciplín by mala dominový efekt na ostatné súťaže v alpskom lyžovaní a celý program v Cortine. To by malo výrazný dopad na mnohých športovcov a športové výpravy," doplnila FIS.