Keď Jasná stíchla. Dva roky od pádu, ktorý otvoril najťažšiu kapitolu kariéry Vlhovej

Kto by si vtedy trúfol povedať, že z hlučnej, euforickej Jasnej sa v priebehu niekoľkých sekúnd stane miesto ticha a obáv?
V sobotu 20. januára 2024 sa celý kopec naplnil očakávaním. Domáci zrak sa upieral na najväčšiu hviezdu slovenského lyžovania – Petru Vlhovú.
Tisícky fanúšikov zaplnili svahy aj tribúny a vytvorili atmosféru, akú len málokedy zažijete pri pretekoch Svetového pohára.
A potom to prišlo. Akoby niekto na chvíľu stíšil celý svah. Rýchlosť, obrovská vôľa, agresívna jazda – a potom pád, ktorý nezmenil len výsledkovú listinu, ale aj návratové plány jednej z najvýraznejších osobností slovenského športu.
„Želám jej, aby sa skoro uzdravila a nebolo to nič vážne,“ priala si mladá fanúšička a netušila, že obľúbenú lyžiarku tak skoro na zjazdovke neuvidí.
Čo sa presne stalo v Jasnej
V priamom prenose obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej, krátko po štarte prvého kola, Vlhová stratila rovnováhu v ľavotočivej pasáži a škaredo spadla v hornej časti trate.
Pri nájazde sa jej priľahla vnútorná lyža, vo vyššej rýchlosti sa jej vytočila noha a nasledovala strata kontroly nad lyžami.
Pád bol natoľko vážny, že preteky museli na krátky čas prerušiť. Okolie akoby stíchlo a fanúšikovia so zatajeným dychom sledovali zásah zdravotného tímu. Vlhovú napokon vrtuľníkom transportovali do nemocnice v Ružomberku.
„Videl som to na veľkej obrazovke. Mal som pocit, že to nebol veľký pád. Bola trochu v záklone a napätie v kolene bolo veľké,“ vravel vtedy jej tréner Mauro Pini.
Keď sa Vlhová neskôr k pádu vracala, hovorila o školáckej chybe na vnútornej lyži. Priznala, že keby sa nesnažila okamžite postaviť a zachraňovať situáciu, k zraneniam možno ani nemuselo dôjsť.
Dlhá a komplikovaná cesta späť
Šestnásť dní po páde absolvovala prvú operáciu. Chirurgickému zákroku sa podrobila 5. februára na uznávanej klinike Hospital du Valais vo Švajčiarsku, kde ju operoval špecialista Olivier Siegrist.
Ten má za sebou zákroky u hviezd ako Didier Cuche, Didier Défago či Lara Gutová-Behramiová a ročne rieši 150 až 200 podobných prípadov.
Podľa jeho slov sa športovec po takomto zranení môže vrátiť do súťažného kolotoča už po deviatich mesiacoch. To však nebol prípad olympijskej víťazky z Pekingu.
Na lyže sa prvýkrát od pádu postavila v auguste 2024. Hoci Siegrist vtedy hovoril o dobrom hojení kolena, situácia sa neskôr skomplikovala.
V marci 2025 sa mohlo zdať, že sa jej stav zlepšuje a že sa po vynechanom ročníku bude môcť naplno pripravovať na olympijskú sezónu. Namiesto toho však zverejnila fotografiu s barlami a bandážou na kolene.
Musela podstúpiť druhú operáciu. Tentoraz išlo o artroskopické ošetrenie chrupavky a priľahlých segmentov. Jej tím vysvetlil, že ani po roku rehabilitácie sa nepodarilo vybudovať dostatočnú svalovú a silovú úroveň potrebnú na ochranu a plnú funkčnosť kolena.
„Jediné, čo mi nerobilo problém, bola chôdza po rovine. Ísť dole po schodoch, z kopca alebo napríklad bicyklovať som nedokázala. Na druhú operáciu som mala ísť oveľa skôr,“ priznala neskôr Liptáčka.
Krátko nato oznámila ukončenie spolupráce s Pinim. „Toto nie je rozlúčka, akú sme si predstavovali, no odchádzam s vďačnosťou za spoločnú cestu,“ povedal švajčiarsky tréner.
Na jeseň minulého roka sa Vlhová opäť vrátila k tréningu na snehu.
Otáznik menom olympiáda
Dnes, dva roky po páde v Jasnej, sa príbeh posúva do ďalšej kapitoly. Vlhová oznámila, že jej cieľom sú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Zároveň však otvorene priznáva, že návrat po tak vážnom zranení nie je samozrejmosťou.
„Budem intenzívne trénovať, pozorne sledovať, ako reaguje moje koleno na záťaž, a s rešpektom si finálne rozhodnutie nechám na 48 hodín pred pretekmi slalomu,“ uviedla.
O jej aktuálnej forme nie sú k dispozícii žiadne konkrétne informácie a do olympijských pretekov ich zrejme veľa nepribudne.
VIDEO: Reakcia Petry Vlhovej ohľadom ZOH 2026
Ak sa v Cortine postaví na štart olympijského slalomu, očakávania budú minimálne. Pauza po zranení trvala dlho a času na plnohodnotný tréning bolo málo.
Pred štyrmi rokmi po skvelom druhom kole vyhrala olympijský slalom v Pekingu. V Cortine by nastúpila ako obhajkyňa zlata, no tentoraz to nemusí znamenať vôbec nič. Žiadny tlak, žiadne veľké slová.