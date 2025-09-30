Vlhová priznáva, že bojuje sama so sebou. Koniec nechce pripustiť, hoci môže nastať

BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa stále nevrátila do súťažného diania od pádu počas obrovského slalomu na domácich pretekoch v Jasnej. V januári 2024 súťažila zatiaľ naposledy.
Odvtedy prešlo už vyše 600 dní, za sebou má dve operácie kolena, no návrat je v nedohľadne. Aktuálne nemá ani trénera, keďže ukončila spoluprácu s Maurom Pinim. Ako to teda bude v olympijskej sezóne? Prezradila to v televíznej relácii Trochu inak s Adelou.
"Mám sa lepšie, ako som sa mala. Stále to nie je ideálne, ale snažím sa byť pozitívna. Bojujem sama so sebou. Myslím si, že je to najťažší súboj," začala 30-ročná Liptáčka.
Všetko zlé je na niečo dobré - aj takto sa na celú situáciu pozerá. Začala na sebe pracovať a lepšie sa spoznala. Priznala, že navštevovala aj terapie.
"Môj život bol o tom, že som bola na kopci a poznala len lyže. Zrazu prišlo zranenie a človek zostane doma sám a povie si, že čo ďalej. Nepoznáš nič iné. Nemáš nič iné. Do toho sa ti rozpadne aj vzťah a osobný život, ktorý ťa držal.
Zrazu nemáš nič. Pre mňa bola veľká rana koleno, plus sa do toho pridal osobný život a všetko bolo naraz. Potrebujem s tým teraz pracovať a nájsť samu seba, pretože si myslím, že kto nájde sám seba, vyhral v živote," priblížila Vlhová.
Zatiaľ nevie, či sa predstaví na zimných olympijských hrách v Taliansku vo februári 2026. Dokonca si pripúšťa aj možnosť, že sa už nikdy nevráti k súťažnému lyžovaniu. "Nechcem to prijať, ale môže nastať aj taká situácia, že hotovo - koniec. Nepripúšťam si to, rozmýšľam pozitívnym smerom. Dokážem sa vrátiť, ale zatiaľ nie som na to pripravená.
Teším sa na celú výzvu, ktorá ma čaká. Je to náročné, ale teším sa. Chcem si užívať život, napriek tomu, čo sa mi deje. Teším sa na všetko, čo príde," dodala Vlhová v televíznej relácii.