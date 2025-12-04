ONLINE: Zjazd mužov v Beaver Creeku dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Talian Dominik Paris počas tréningu zjazdu v Beaver Creeku.
Talian Dominik Paris počas tréningu zjazdu v Beaver Creeku. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. dec 2025 o 16:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zjazdu mužov v americkom stredisku Beaver Creek.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v americkom stredisku Beaver Creek pretekmi v zjazde mužov.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Zjazd mužov (Beaver Creek 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
04.12.2025 o 19:00
SP - Zjazd mužov, Beaver Creek
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z úvodného zjazdu mužov. Dejiskom pretekov je americký Beaver Creek.

Malý glóbus za zjazd z minulej sezóny bude obhajovať Marco Odermatt, ktorý zároveň bude obhajovať aj víťazstvo z posledného zjazdu v Beaver Creeku.

Pôvodne sa rovnako ako minulý rok mali uskutočniť 2 zjazdy, no napokon organizátori rozhodli o tom, že sa pôjde len v piatok. Pred niekoľkými hodinami, ale preteky presunuli z dôvodu nepriaznivého počasia z piatka na dnes. Štartovať sa navyše bude z nižšieho štartu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:00.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 16:00
