ONLINE: Zjazd mužov v Beaver Creeku dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v americkom stredisku Beaver Creek pretekmi v zjazde mužov.
ONLINE PRENOS: Zjazd mužov (Beaver Creek 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
04.12.2025 o 19:00
SP - Zjazd mužov, Beaver Creek
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z úvodného zjazdu mužov. Dejiskom pretekov je americký Beaver Creek.
Malý glóbus za zjazd z minulej sezóny bude obhajovať Marco Odermatt, ktorý zároveň bude obhajovať aj víťazstvo z posledného zjazdu v Beaver Creeku.
Pôvodne sa rovnako ako minulý rok mali uskutočniť 2 zjazdy, no napokon organizátori rozhodli o tom, že sa pôjde len v piatok. Pred niekoľkými hodinami, ale preteky presunuli z dôvodu nepriaznivého počasia z piatka na dnes. Štartovať sa navyše bude z nižšieho štartu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:00.