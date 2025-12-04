VIDEO: Odermatt bol rýchly a bezchybný. V historických tabuľkách naháňa legendu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Beaver Creek
Zjazd mužov - výsledky:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1:29,84 min
2.
Ryan Cochran-Siegle
USA
+0,30 s
3.
Adrian Smiseth Sejersted
Nórsko
+0,69 s
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa stal víťazom úvodného zjazdu novej sezóny Svetového pohára.
V americkom Beaver Creeku triumfoval s náskokom 30 stotín pred domácim Ryanom Cochranom-Sieglem, tretí skončil Nór Adrian Smiseth Sejersted (+0,69).
Odermatt predviedol na selektívnej zjazdovke Birds of Prey bezchybnú jazdu, kľúčovými pasážami prešiel v ideálnej línii, pričom si dokázal v nich držať najvyššiu rýchlosť.
V cieli slávil tretie víťazstvo v sezóne a napravil si tak chuť po vypadnutí v minulotýždňovom obrovskom slalome v Copper Mountain.
VIDEO: Víťazná jazda Marca Odermatta
Celkovo dosiahol už 48. prvenstvo v pretekoch SP, z toho piate v zjazde. Na štvrtého muža historických tabuliek Taliana Alberta Tombu (50) mu chýbajú už len dve víťazstvá.
Dvadsaťosemročný Švajčiar si tak upevnil post lídra v celkovej klasifikácii, ktorú vedie so ziskom 300 bodov.