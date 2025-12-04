VIDEO: Odermatt bol rýchly a bezchybný. V historických tabuľkách naháňa legendu

Marco Odermatt sa teší v cieli zjazdu Svetového pohára alpských lyžiarov v Beaver Creeku
Marco Odermatt sa teší v cieli zjazdu Svetového pohára alpských lyžiarov v Beaver Creeku (Autor: TASR/AP)
TASR|4. dec 2025 o 20:36
Švajčiar vyhral prvý zjazd sezóny.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Beaver Creek

Zjazd mužov - výsledky:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1:29,84 min

2.

Ryan Cochran-Siegle

USA

+0,30 s

3.

Adrian Smiseth Sejersted

Nórsko

+0,69 s

 Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa stal víťazom úvodného zjazdu novej sezóny Svetového pohára.

V americkom Beaver Creeku triumfoval s náskokom 30 stotín pred domácim Ryanom Cochranom-Sieglem, tretí skončil Nór Adrian Smiseth Sejersted (+0,69).

Odermatt predviedol na selektívnej zjazdovke Birds of Prey bezchybnú jazdu, kľúčovými pasážami prešiel v ideálnej línii, pričom si dokázal v nich držať najvyššiu rýchlosť.

V cieli slávil tretie víťazstvo v sezóne a napravil si tak chuť po vypadnutí v minulotýždňovom obrovskom slalome v Copper Mountain.

VIDEO: Víťazná jazda Marca Odermatta

Celkovo dosiahol už 48. prvenstvo v pretekoch SP, z toho piate v zjazde. Na štvrtého muža historických tabuliek Taliana Alberta Tombu (50) mu chýbajú už len dve víťazstvá.

Dvadsaťosemročný Švajčiar si tak upevnil post lídra v celkovej klasifikácii, ktorú vedie so ziskom 300 bodov.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

dnes 20:36
