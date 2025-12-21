ONLINE: Super-G žien dnes vo Val-d'Isère, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Val-d'Isère pretekmi super-G žien.
Ako prvá sa na trati predstaví Američanka Keely Cashmanová, jej krajanka Lindsey Vonnová vyštartuje s číslom 13.
ONLINE PRENOS: Super-G žien (Val-d'Isère 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
21.12.2025 o 11:00
SuperG žien, Val d'Isere
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Keely Cashmanová (USA)
2. Christina Agerová (AUT)
3. Laura Pirovanová (ITA)
4. Ilka Štuhecová (SLO)
5. Roberta Melesiová (ITA)
6. Sofia Goggiaová (ITA)
7. Alice Robinsonová (NZL)
8. Elena Curtoniová (ITA)
9. Ester Ledecká (CZE)
10. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)
11. Ariane Rädlerová (AUT)
12. Cornelia Hütterová (AUT)
13. Lindsey Vonnová (USA)
14. Emma Aicherová (GER)
15. Romane Miradoliová (FRA)
16. Laura Gaucheová (FRA)
17. Joana Hählenová (SUI)
18. Malorie Blancová (SUI)
19. Mirjam Puchnerová (AUT)
20. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER)
21. Nina Ortliebová (AUT)
22. Breezy Johnsonová (USA)
23. Janine Schmittová (SUI)
24. Valérie Grenierová (CAN)
25. Nadine Festová (AUT)
26. Jasmina Suterová (SUI)
27. Camille Ceruttiová (FRA)
28. Elvedina Muzaferijová (BIH)
29. Magdalena Eggerová (AUT)
30. Tricia Manganová (USA)
31. Jasmine Fluryová (SUI)
32. Sara Allemandová (ITA)
33. Cande Morenová (AND)
34. Emily Schöpfová (AUT)
35. Lena Wechnerová (AUT)
36. Marte Monsenová (NOR)
37. Sara Thalerová (ITA)
38. Mary Bococková (USA)
39. Delia Durrerová (SUI)
40. Clara Direzová (FRA)
41. Nicol Delagová (ITA)
42. Lois Aboulyová (FRA)
43. Haley Cutlerová (USA)
44. Allison Mollinová (USA)
45. Isabella Wrightová (USA)
46. Garance Meyerová (FRA)
47. Nadia Delagová (ITA)
48. Jacqueline Wilesová (USA)
49. Rosa Pohjolainenová (FIN)
50. Priska Mingová-Nuferová (SUI)
51. Cassidy Grayová (CAN)
52. Stephanie Brunnerová (AUT)
53. Ania Monica Caillová (ROU)
Poradie disciplíny
1. Alice Robinsonová (NZL) 100 b
2. Romane Miradoliová (FRA) 80 b
3. Sofia Goggiaová (ITA) 60 b
4. Lindsey Vonnová (USA) 50 b
5. Laura Gaucheová (FRA) 45 b
6. Elena Curtoniová (ITA) 40 b
6. Malorie Blancová (SUI) 40 b
7. Laura Pirovanová (ITA) 32 b
8. Cornelia Hütterová (AUT) 29 b
9. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) 26 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 558 b
2. Emma Aicherová (GER) 345 b
3. Camille Rastová (SUI) 343 b
4. Paula Moltzanová (USA) 312 b
5. Lara Colturiová (ALB) 302 b
6. Lindsey Vonnová (USA) 290 b
7. Julia Scheibová (AUT) 280 b
8. Sofia Goggiaová (ITA) 272 b
9. Lena Dürrová (GER) 260 b
10. Alice Robinsonová (NZL) 40 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G žien. Dejiskom pretekov je francúzske Val d'Isere.
Predošlé Super G ovládla Alice Robinsonová pred Romane Miradoliovou a Sofiou Goggiovou. Minuloročnou víťazkou z Val d'Isere je Frederica Brignoneová. Tá, ale víťazstvo s určitosťou neobháji.
