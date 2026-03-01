ONLINE: Super-G mužov dnes, Svetový pohár 2025/26 LIVE (Garmisch Partenkirchen)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v nemeckom stredisku Garmisch Partenkirchen pretekmi zjazdu mužov.
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
01.03.2026 o 11:15
SuperG mužov, Garmisch Partenkirchen
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Marco Schwarz (AUT)
2. Daniel Hemetsberger (AUT)
3. James Crawford (CAN)
4. Jan Zabystřan (CZE)
5. Guglielmo Bosca (ITA)
6. Vincent Kriechmayr (AUT)
7. Stefan Babinsky (AUT)
8. Dominik Paris (ITA)
9. Raphael Haaser (AUT)
10. Stefan Rogentin (SUI)
11. Nils Allegre (FRA)
12. Marco Odermatt (SUI)
13. Franjo von Allmen (SUI)
14. Fredrik Møller (NOR)
15. Giovanni Franzoni (ITA)
16. Ryan Cochran-Siegle (USA)
17. Mattia Casse (ITA)
18. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
19. Lukas Feurstein (AUT)
20. Alexis Monney (SUI)
21. Miha Hrobat (SLO)
22. Jared Goldberg (USA)
23. Simon Jocher (GER)
24. River Radamus (USA)
25. Justin Murisier (SUI)
26. Matthieu Bailet (FRA)
27. Christof Innerhofer (ITA)
28. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
29. Kyle Negomir (USA)
30. Cameron Alexander (CAN)
31. Arnaud Boisset (SUI)
32. Blaise Giezendanner (FRA)
33. Brodie Seger (CAN)
34. Felix Monsen (SWE)
35. Riley Seger (CAN)
36. Andreas Ploier (AUT)
37. Vincent Wieser (AUT)
38. Jeffrey Read (CAN)
39. Marco Abbruzzese (ITA)
40. Alessio Miggiano (SUI)
41. Sam Alphand (FRA)
42. Lars Rösti (SUI)
43. Sam Morse (USA)
44. Daniel Danklmaier (AUT)
45. Romed Baumann (GER)
46. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
47. Max Perathoner (ITA)
48. Bryce Bennett (USA)
49. Otmar Striedinger (AUT)
50. Florian Schieder (ITA)
51. Erik Arvidsson (USA)
52. Marco Pfiffner (LIE)
53. Martin Čater (SLO)
54. Anton Grammel (GER)
55. Roy-Alexander Steudle (GBR)
56. Juhan Luik (EST)
57. Jonas Stockinger (GER)
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 425 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 267 b
3. Stefan Babinsky (AUT) 243 b
4. Raphael Haaser (AUT) 241 b
5. Giovanni Franzoni (ITA) 240 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 229 b
7. Stefan Rogentin (SUI) 200 b
8. Jan Zabystřan (CZE) 163 b
9. Dominik Paris (ITA) 157 b
10. Marco Schwarz (AUT) 151 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1485 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 798 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 694 b
4. Loïc Meillard (SUI) 683 b
5. Franjo von Allmen (SUI) 664 b
6. Henrik Kristoffersen (NOR) 655 b
7. Timon Haugan (NOR) 609 b
8. Giovanni Franzoni (ITA) 514 b
9. Marco Schwarz (AUT) 506 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 491 b
...
133. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je nemecký Garmisch Partenkirchen.
Po včerajšom zjazde nás dnes čaká Super G. Na olympiáde sa v tejto disciplíne zo zlata tešil Franjo Von Allmen. Striebro získal Ryan Cochran-Siegle a bronz Marco Odermatt. Uvidíme aké bude zloženie pódia dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:15.