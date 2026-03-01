Lyžiari sa na štart super-G nepostavili. Organizátori museli preteky zrušiť

Zjazdovka Kandahar v Garmisch Partenkirchene
Zjazdovka Kandahar v Garmisch Partenkirchene (Autor: TASR/AP)
V nemeckom stredisku panovalo nepriaznivé počasie.

Nedeľné super-G mužov Svetového pohár v Ga-Pa sa kvôli nepriazni počasia neuskutoční. Po niekoľkých odkladoch ho usporiadatelia zrušili.

Hustá hmla a drobné mrholenie na slávnej zjazdovke Kandahar od rána komplikovali viditeľnosť a pretekári na štart čakali márne.

Usporiadatelia sa po niekoľkých odkladoch rozhodli preteky s ohľadom na bezpečnosť zrušiť. Oznámila to Medzinárodná lyžiarska federácia FIS.

Zatiaľ nie je jasné, či sa vo zvyšku sezóny podarí pre super-G nájsť náhradný termín. Pred finále Svetového pohára v Kvitfjelli majú rýchlostné disciplíny v kalendári už len zastávku v Courchevelli v polovici marca.

Vo Francúzsku je na programe zjazd a super-G. Hodnotenie oboch disciplín s prehľadom vedie Švajčiar Marco Odermatt, víťaz sobotňajšieho zjazdu.

Celkové poradie Svetového pohára

Po 29 z 38 súťaží:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1485 bodov

2.

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

798

3.

Atle Lie McGrath

Nórsko

694

4.

Loic Meillard

Švajčiarsko

683

5.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

664

6.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

655

133.

Andreas Žampa

Slovensko

10

