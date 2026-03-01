Lyžiari sa na štart super-G nepostavili. Organizátori museli preteky zrušiť

Nedeľné super-G mužov Svetového pohár v Ga-Pa sa kvôli nepriazni počasia neuskutoční. Po niekoľkých odkladoch ho usporiadatelia zrušili.
Hustá hmla a drobné mrholenie na slávnej zjazdovke Kandahar od rána komplikovali viditeľnosť a pretekári na štart čakali márne.
Usporiadatelia sa po niekoľkých odkladoch rozhodli preteky s ohľadom na bezpečnosť zrušiť. Oznámila to Medzinárodná lyžiarska federácia FIS.
Zatiaľ nie je jasné, či sa vo zvyšku sezóny podarí pre super-G nájsť náhradný termín. Pred finále Svetového pohára v Kvitfjelli majú rýchlostné disciplíny v kalendári už len zastávku v Courchevelli v polovici marca.
Vo Francúzsku je na programe zjazd a super-G. Hodnotenie oboch disciplín s prehľadom vedie Švajčiar Marco Odermatt, víťaz sobotňajšieho zjazdu.
Celkové poradie Svetového pohára
Po 29 z 38 súťaží:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1485 bodov
2.
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
798
3.
Atle Lie McGrath
Nórsko
694
4.
Loic Meillard
Švajčiarsko
683
5.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
664
6.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
655
133.
Andreas Žampa
Slovensko
10