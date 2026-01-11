Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní: Paco Rassat vyhral slalom v Adelbodene

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračoval vo švajčiarskom stredisku Adelboden. Na programe bolo 2. kolo slalomu mužov.
Prvé kolo vyhral Henrik Kristoffersen.
Celkovým víťazom sa však stal Francúz Paco Rassat.
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
11.01.2026 o 13:30
Slalom mužov, 2. kolo, Adelboden
Paco Rassat (FRA)
Ukončený
Prenos
Výsledky pretekov
1. Paco Rassat (FRA) 1:51,22
2. Atle Lie McGrath (NOR) +0,18
3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,20
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,36
5. Manuel Feller (AUT) +0,38
6. Eduard Hallberg (FIN) +0,65
7. Steven Amiez (FRA) +0,69
8. Tanguy Nef (SUI) +0,70
9. Clément Noël (FRA) +0,70
10. Armand Marchant (BEL) +0,72
11. Albert Popov (BUL) +1,19
12. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,48
13. Dave Ryding (GBR) +1,57
14. Dominik Raschner (AUT) +1,58
15. Ramon Zenhäusern (SUI) +1,82
16. Marco Schwarz (AUT) +1,84
17. Alex Vinatzer (ITA) +1,96
18. Michael Matt (AUT) +2,08
19. Billy Major (GBR) +2,11
20. Eirik Hystad Solberg (NOR) +2,13
21. Samuel Kolega (CRO) +2,21
22. Laurie Taylor (GBR) +2,33
23. Fabian Ax Swartz (SWE) +2,39
24. Marc Rochat (SUI) +2,83
25. Širo Aihara (JPN) +2,91
26. Daniel Yule (SUI) +3,09
27. Tobias Kastlunger (ITA) +3,28
28. Corrado Barbera (ITA) +4,73
Loïc Meillard (SUI) DNF
Linus Strasser (GER) DNF
V dnešnom slalome zvíťazil Paco Rassat. Na pódiu ho doplnia Nóri Atle Lie McGrath a Henrik Kristoffersen.
1
Henrik Kristoffersen dnes nevyhrá! Tesne nestačí ani na svojho krajana McGratha a Kristoffersen dnes končí na treťom mieste.
1
Na svoj štart už čaká len Henrik Kristoffersen. Na Rassata bude mať na štarte náskok 36 stotín sekundy. Dnes tak zvíťazí Kristoffersen alebo Rassat.
2
Rassat dnes skončí prinajhoršom druhý! McGrath na jeho čas totiž nestačí. Do cieľa prichádza so stratou 18 stotín sekundy na 2. mieste a má istotu pódia!
2
Po ňom uvidíme Atle Lieho McGratha.
3
Hallberg dnes na pódiu neskončí! V cieli je so stratou 65 stotín až štvrtý. Istotu ďalšieho pódia už, ale má Paco Rassat.
3
Na štarte už máme len troch pretekárov! Štartuje Eduard Hallberg.
4
Paco Rassat prichádza do cieľa v zelených číslach a zabojuje o ďalšie pódium! Jeho čas bol rýchlejší o 36 stotín ako ten Braathenov.
4
Po ňom uvidíme Paca Rassata.
5
Meillard bol v zelených číslach, no vypadáva a dnes nezaboduje!
5
Ako ďalší sa predstaví Loic Meillard.
6
Noel prichádza do cieľa so stratou 34 stotín sekundy na delenom 4. mieste. Identický čas zajazdil aj Nef.
6
Po ňom uvidíme Clementa Noela.
7
Feller dlho v líderskom kresle nevydržal! Strieda ho na ňom Lucas Pinheiro Braathen, ktorý Rakúšana zdoláva o 2 stotíny sekundy.
7
Elitnú sedmičku nám otvorí Lucas Pinheiro Braathen.
8
Feller ide do čela s náskokom 31 stotín sekundy pred Amiezom!
8
Po krátkej prestávke odštartuje Manuel Feller.
Priebežné poradie
1. Steven Amiez (FRA) 1:51,91
2. Tanguy Nef (SUI) +0,01
3. Armand Marchant (BEL) +0,03
4. Albert Popov (BUL) +0,50
5. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0,79
6. Dave Ryding (GBR) +0,88
7. Dominik Raschner (AUT) +0,89
8. Ramon Zenhäusern (SUI) +1,13
9. Marco Schwarz (AUT) +1,15
10. Alex Vinatzer (ITA) +1,27
11. Michael Matt (AUT) +1,39
12. Billy Major (GBR) +1,42
13. Eirik Hystad Solberg (NOR) +1,44
14. Samuel Kolega (CRO) +1,52
15. Laurie Taylor (GBR) +1,64
16. Fabian Ax Swartz (SWE) +1,70
17. Marc Rochat (SUI) +2,14
18. Širo Aihara (JPN) +2,22
19. Daniel Yule (SUI) +2,40
20. Tobias Kastlunger (ITA) +2,59
21. Corrado Barbera (ITA) +4,04
Linus Strasser (GER) DNF
9
Nef mohol ísť do čela, no napokon stratil na Amieza jednu stotinu sekundy!
9
Ako ďalšieho uvidíme Tanguyho Nefa.
10
Aj po tejto jazde máme nového lídra! Steven Amiez prekonáva čas Armanda Marchanta o 3 stotiny sekundy.
10
Odštartoval Steven Amiez.
11
Popov na čele dlho nevydržal. Po svojej jazde ho na ňom totiž strieda Armand Marchant. Jeho čas bol rýchlejší o 47 stotín sekundy.
11
Prekonať sa ho pokúsi Armand Marchant.
12
Máme nového lídra! Je ním Albert Popov, ktorý prichádza do cieľa v zelených číslach. Jeho čas bol rýchlejší o 29 stotín sekundy.
12
S náskokom 46 stotín sekundy vyštartuje Albert Popov.
13
Muffat-Jeandet zdolal už 5 súperov. Raschner napokon veľmi tesne nestačí ani na Rydinga. So stratou 10 stotín sekundy je tretí.
13
Po ňom uvidíme Dominika Raschnera.
14
Matt prichádza do cieľa so stratou 60 stotín sekundy. Priebežne je šiesty.
14
Ako ďalší sa predstaví Michael Matt.
15
Ani Ryding na Muffata-Jeandeta nestačí. So stratou 9 stotín sekundy je druhý.
15
Po krátkej prestávke odštartuje Dave Ryding.
Priebežné poradie
1. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:52,70
2. Ramon Zenhäusern (SUI) +0,34
3. Marco Schwarz (AUT) +0,36
4. Alex Vinatzer (ITA) +0,48
5. Billy Major (GBR) +0,63
6. Eirik Hystad Solberg (NOR) +0,65
7. Samuel Kolega (CRO) +0,73
8. Laurie Taylor (GBR) +0,85
9. Fabian Ax Swartz (SWE) +0,91
10. Marc Rochat (SUI) +1,35
11. Širo Aihara (JPN) +1,43
12. Daniel Yule (SUI) +1,61
13. Tobias Kastlunger (ITA) +1,80
14. Corrado Barbera (ITA) +3,25
Linus Strasser (GER) DNF
16
Strasser prvým vypadávajúcim.
16
Ako ďalší odštartuje Linus Strasser.
17
Rochatovi druhé kolo nevyšlo a so stratou +1.35 je priebežne až desiaty.
17
Prekonať sa ho pokúsi Marc Rochat.
18
Muffat-Jeandet stratil polovicu zo svojho náskoku, no napokon to pred Zenhauserna stačí. Francúz ide do vedenia s náskokom 34 stotín sekundy.
18
Náskok 72 stotín sekundy tak bude mať na štarte Victor Muffat-Jeandet.
19
Zenhausernovi sa veľmi výrazne priblížil Schwarz, no napokon to o 2 stotiny sekundy nestačí!
19
S náskokom 71 stotín sekundy odštartuje Marco Schwarz.
20
Ani Vinatzera na Zenhasuerna nestačí a Švajčiar si tak polepšil už o 6 pozícii. Talian ide so stratou 11 stotín sekundy na 2. miesto.
20
Po ňom uvidíme s náskokom 58 stotín sekundy Alexa Vinatzera.
21
Yule v cieli zdoláva len Kastlungera a Barberu.
21
S náskokom 55 stotín sekundy štartuje Daniel Yule.
22
Solberg stratil 31 stotín sekundy a v cieli je tretí.
22
Po ňom odštartuje Eirik Hystad Solberg.
23
Zenhausern s ďalším skalpom. Major prichádza do cieľa na druhom miesta so stratou 29 stotín sekundy.
23
Ako ďalšieho uvidíme Billyho Majora.
24
Ax Swartz prichádza do cieľa so stratou 57 stotín na Zenhauserna. Je štvrtý.
24
Odštartoval Fabian Ax Swartz.
25
Taylor na Zenhauserna ani Kolegu nestačí. So stratou 51 stotín sekundy je tretí.
25
Prekonať sa ho pokúsi Laurie Taylor.
26
Kolega dlho na čele nevydržal. Na líderskej pozícii ho strieda Ramon Zenhausern. Jeho čas bol rýchlejší o 39 stotín sekundy.
26
Po ňom uvidíme Ramona Zenhauserna.
27
Máme nového lídra! Je ním Samuel Kolega, ktorý prekonáva Aiharu o 70 stotín sekundy.
27
Ako ďalší sa predstaví Samuel Kolega.
28
Barbera v cieli so stratou +1.82, no rovnako ako Aihara dnes prvýkrát v kariére zaboduje.
28
Po ňom uvidíme Corrada Barberu, ktorému sa do druhého kola podarilo dostať dokonca s číslom 66, ktoré dnes bolo úplne najvyššie, ktorému sa to podarilo.
29
Kastlunger na Aiharu o 37 stotín sekundy nestačí.
29
Prekonať sa ho pokúsi Tobias Kastlunger.
30
Aihara stanovil základný čas 1:54.13 a dnes tak s číslom 60 dokáže zabodovať.
30
Dnešné druhé kolo nám otvorí Shiro Aihara, ktorý sa do druhého kola dostal s číslom 60.
Štartová listina
1. Širo Aihara (JPN)
2. Tobias Kastlunger (ITA)
3. Corrado Barbera (ITA)
4. Samuel Kolega (CRO)
5. Ramon Zenhäusern (SUI)
6. Laurie Taylor (GBR)
7. Fabian Ax Swartz (SWE)
8. Billy Major (GBR)
9. Eirik Hystad Solberg (NOR)
10. Daniel Yule (SUI)
11. Alex Vinatzer (ITA)
12. Marco Schwarz (AUT)
13. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
14. Marc Rochat (SUI)
15. Linus Strasser (GER)
16. Dave Ryding (GBR)
17. Michael Matt (AUT)
18. Dominik Raschner (AUT)
19. Albert Popov (BUL)
20. Armand Marchant (BEL)
21. Steven Amiez (FRA)
22. Tanguy Nef (SUI)
23. Manuel Feller (AUT)
24. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
25. Clément Noël (FRA)
26. Loïc Meillard (SUI)
27. Paco Rassat (FRA)
28. Eduard Hallberg (FIN)
29. Atle Lie McGrath (NOR)
30. Henrik Kristoffersen (NOR)
Výsledky prvého kola
1. Henrik Kristoffersen (NOR) 56,65
2. Atle Lie McGrath (NOR) +0,28
3. Eduard Hallberg (FIN) +0,29
4. Paco Rassat (FRA) +0,36
5. Loïc Meillard (SUI) +0,38
6. Clément Noël (FRA) +0,44
7. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,45
8. Manuel Feller (AUT) +0,51
9. Tanguy Nef (SUI) +0,61
10. Steven Amiez (FRA) +0,67
11. Armand Marchant (BEL) +0,71
12. Albert Popov (BUL) +0,92
13. Dominik Raschner (AUT) +1,08
14. Michael Matt (AUT) +1,26
15. Dave Ryding (GBR) +1,29
16. Linus Strasser (GER) +1,34
17. Marc Rochat (SUI) +1,35
18. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,38
19. Marco Schwarz (AUT) +1,39
20. Alex Vinatzer (ITA) +1,52
21. Daniel Yule (SUI) +1,55
22. Eirik Hystad Solberg (NOR) +1,78
23. Billy Major (GBR) +1,81
24. Fabian Ax Swartz (SWE) +1,91
25. Laurie Taylor (GBR) +2,01
26. Ramon Zenhäusern (SUI) +2,10
27. Samuel Kolega (CRO) +2,12
28. Corrado Barbera (ITA) +2,14
29. Tobias Kastlunger (ITA) +2,17
30. Širo Aihara (JPN) +2,19
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarsky Adelboden.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.