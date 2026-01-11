Francúzsky lyžiar šokoval nórskych súperov. Kristoffersen takmer prišiel o pódium

Paco Rassat počas slalomu v Adelbodene.
Fotogaléria (22)
Paco Rassat počas slalomu v Adelbodene. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. jan 2026 o 14:30
ShareTweet0

Druhý skončil Atle Lie McGrath.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1.+2. kolo slalomu v Adelbodene:

1.

Paco Rassat

Francúzsko

1:51,22 min.

2.

Atle Lie McGrath

Nórsko

+ 0,18 s

3.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,20 s

4.

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,36 s

5.

Manuel Feller

Rakúsko

+ 0,38 s

6.

Eduard Hallberg

Fínsko

+ 0,65 s

Francúzsky lyžiar Paco Rassat sa stal víťazom slalomu Svetového pohára v Adelbodene v zjazdovom lyžovaní.

Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 18 stotín Nóra Atleho Lieho McGratha. Tretí skončil so stratou 20 stotín po 1. kole vedúci McGrathov krajan Henrik Kristoffersen.

Rassat figuroval po úvodnom kole na štvrtom mieste. V druhom však predviedol najrýchlejšiu jazdu a vyšvihol sa na najvyšší stupienok.

Fotogaléria zo slalomu mužov v Adelbodene (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Atle Lie McGrath počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.
Tanguy Nef počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.
Timon Haugan počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.
Tanguy Nef počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.
22 fotografií
Loic Meillard počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Atle Lie McGrath počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Henrik Kristoffersen počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Lucas Pinheiro Braathen počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Clement Noel počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Henrik Kristoffersen počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Armand Marchant počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Timon Haugan počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Lucas Pinheiro Braathen počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Loic Meillard počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Clement Noel počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Armand Marchant počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Linus Strasser počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Fabio Gstrein počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Linus Strasser počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Manuel Feller počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Eduard Hallberg počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.Steven Amiez počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.

V Adelbodene slávil druhý triumf v prestížnom seriáli, vlani v novembri nenašiel premožiteľa v slalome v rakúskom Gurgli. Vedenie v celkovom poradí SP si udržal Švajčiar Marco Odermatt.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Paco Rassat počas slalomu v Adelbodene.
Paco Rassat počas slalomu v Adelbodene.
Francúzsky lyžiar šokoval nórskych súperov. Kristoffersen takmer prišiel o pódium
dnes 14:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Francúzsky lyžiar šokoval nórskych súperov. Kristoffersen takmer prišiel o pódium