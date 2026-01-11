Francúzsky lyžiar šokoval nórskych súperov. Kristoffersen takmer prišiel o pódium

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1.+2. kolo slalomu v Adelbodene:
1.
Paco Rassat
Francúzsko
1:51,22 min.
2.
Atle Lie McGrath
Nórsko
+ 0,18 s
3.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,20 s
4.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,36 s
5.
Manuel Feller
Rakúsko
+ 0,38 s
6.
Eduard Hallberg
Fínsko
+ 0,65 s
Francúzsky lyžiar Paco Rassat sa stal víťazom slalomu Svetového pohára v Adelbodene v zjazdovom lyžovaní.
Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 18 stotín Nóra Atleho Lieho McGratha. Tretí skončil so stratou 20 stotín po 1. kole vedúci McGrathov krajan Henrik Kristoffersen.
Rassat figuroval po úvodnom kole na štvrtom mieste. V druhom však predviedol najrýchlejšiu jazdu a vyšvihol sa na najvyšší stupienok.
V Adelbodene slávil druhý triumf v prestížnom seriáli, vlani v novembri nenašiel premožiteľa v slalome v rakúskom Gurgli. Vedenie v celkovom poradí SP si udržal Švajčiar Marco Odermatt.