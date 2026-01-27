ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu mužov v Schladmingu dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Schladming. Na programe je 1. kolo obrovského slalomu mužov.
Štartovať budú aj dvaja slovenskí reprezentanti. Bratia Adam a Andreas Žampovci.
Komu sa bude dariť najlepšie v úvodnom kole?
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
27.01.2026 o 17:45
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Schladming
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Henrik Kristoffersen (NOR)
2. Stefan Brennsteiner (AUT)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Loïc Meillard (SUI)
5. Marco Schwarz (AUT)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Marco Odermatt (SUI)
8. Filip Zubčić (CRO)
9. Alex Vinatzer (ITA)
10. Thomas Tumler (SUI)
11. Timon Haugan (NOR)
12. Luca Aerni (SUI)
13. Léo Anguenot (FRA)
14. River Radamus (USA)
15. Žan Kranjec (SLO)
16. Raphael Haaser (AUT)
17. Thibaut Favrot (FRA)
18. Patrick Feurstein (AUT)
19. Fabian Gratz (GER)
20. Sam Maes (BEL)
21. Luca De Aliprandini (ITA)
22. Alexis Pinturault (FRA)
23. Joan Verdu (AND)
24. Anton Grammel (GER)
25. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
26. Gino Caviezel (SUI)
27. Flavio Vitale (FRA)
28. Lukas Feurstein (AUT)
29. Jonas Stockinger (GER)
30. Eirik Hystad Solberg (NOR)
31. Ryder Sarchett (USA)
32. Filippo Della Vite (ITA)
33. Giovanni Borsotti (ITA)
34. Fabian Ax Swartz (SWE)
35. Joshua Sturm (AUT)
36. Tormis Laine (EST)
37. Loévan Parand (FRA)
38. Christian Borgnæs (DEN)
39. Seigo Kato (JPN)
40. Hans Grahl-Madsen (NOR)
41. Aleix Aubert Serracanta (ESP)
42. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
43. Albert Ortega (ESP)
44. William Hansson (SWE)
45. Eduard Hallberg (FIN)
46. Diego Orecchioni (FRA)
47. Andreas Žampa (SVK)
48. Bridger Gile (USA)
49. Manuel Feller (AUT)
50. Tiziano Gravier (ARG)
51. Erik Read (CAN)
52. Andrej Drukarov (LTU)
53. Isaiah Nelson (USA)
54. Tobias Kastlunger (ITA)
55. Fadri Janutin (SUI)
56. Sandro Zurbrügg (SUI)
57. Guerlain Favre (FRA)
58. Hajata Wakacuki (JPN)
59. Cooper Puckett (USA)
60. Simon Talacci (ITA)
61. Adam Žampa (SVK)
62. Patrick Kenney (USA)
63. Miha Oserban (SLO)
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 400 b
2. Stefan Brennsteiner (AUT) 305 b
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 269 b
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 267 b
5. Marco Schwarz (AUT) 252 b
6. Loïc Meillard (SUI) 226 b
7. Alex Vinatzer (ITA) 212 b
8. Atle Lie McGrath (NOR) 184 b
9. River Radamus (USA) 178 b
10. Timon Haugan (NOR) 165 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1285 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 668 b
3. Loïc Meillard (SUI) 583 b
4. Atle Lie McGrath (NOR) 578 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 542 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 524 b
6. Timon Haugan (NOR) 524 b
8. Marco Schwarz (AUT) 472 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 456 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 441 b
...
145. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Schladming.
Predošlý obrovský slalom ovládol Marco Odermatt pred Lucasom Pinheirom Braathenom a Leom Anguenotom. Minuloročné preteky tu vyhral Alexander Steen Olsen, no ten kvôli zraneniu víťazstvo s určitosťou neobáji.
