Odermatt stratil na Braathena takmer sekundu. Z postupu sa teší aj Andreas Žampa

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Schladming
1. kolo obrovského slalomu mužov:
1.
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
1:08,21 min
2.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+0,06 s
3.
Fabian Gratz
Nemecko
+0,31 s
4.
Marco Schwarz
Rakúsko
+0,42 s
5.
Alex Vinatzer
Taliansko
+0,72 s
29.
Andreas Žampa
Slovensko
+2,96 s
Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen sa usadil na čele poradia po elitnej tridsiatke 1. kola nočného obrovského slalomu Svetového pohára v Schladmingu.
V rakúskom stredisku viedol s náskokom šiestich stotín pred Švajčiarom Loicom Meillardom.
Slovenský reprezentant Andreas Žampa druhýkrát v sezóne postúpil do 2. kola, zaznamenal 29. čas (+2,96). Jeho brat Adam nedokončil prvé kolo.
O prekvapenia sa postarali nemeckí reprezentanti, Fabian Gratz predviedol so štartovým číslom 19 tretiu najlepšiu jazdu (+0,31), jeho krajan Anton Grammel (č. 24) bol priebežne šiesty (+0,77).
Líder celkového poradia i priebežného hodnotenia disciplíny Marco Odermatt zo Švajčiarska sa na zjazdovke Planai nevyhol niekoľkým chybám a pred 2. kolom (20.45 h) figuroval na siedmej pozícii (+0,94).
Andreas Žampa, ktorý bude jediný slovenský mužský zástupca v alpskom lyžovaní na ZOH 2026, predviedol so štartovým číslom 47 plynulú jazdu, darilo sa mu presne časovať oblúky a s miernym zaváhaním si poradil aj s kritickým miestom v dolnej časti na zlome svahu.
Napokon sa tesne zmestil do najlepšej tridsiatky, keď postúpil ako posledný spoločne s francúzskym veteránom Alexisom Pinturaultom, ktorý dosiahol identický čas.
Andreasov brat Adam Žampa s číslom 61 vypadol približne v polovici trati po tom, čo skĺzol na vnútornej lyži. Do najbližšej brány sa ešte vtesnal, ale do ďalšej sa už nezmestil a svoju jazdu nedokončil.