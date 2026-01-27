Odermatt stratil na Braathena takmer sekundu. Z postupu sa teší aj Andreas Žampa

Lucas Pinheiro Braathen na trati 1. kola obrovského slalomu v rakúskom Schladmingu
Fotogaléria (9)
Lucas Pinheiro Braathen na trati 1. kola obrovského slalomu v rakúskom Schladmingu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|27. jan 2026 o 18:39 (aktualizované 27. jan 2026 o 19:08)
Andreas zajazdil 29. najrýchlejší čas.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Schladming

1. kolo obrovského slalomu mužov:

1.

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

1:08,21 min

2.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+0,06 s

3.

Fabian Gratz

Nemecko

+0,31 s

4.

Marco Schwarz

Rakúsko

+0,42 s

5.

Alex Vinatzer

Taliansko

+0,72 s

29.

Andreas Žampa

Slovensko

+2,96 s

Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen sa usadil na čele poradia po elitnej tridsiatke 1. kola nočného obrovského slalomu Svetového pohára v Schladmingu.

V rakúskom stredisku viedol s náskokom šiestich stotín pred Švajčiarom Loicom Meillardom.

Slovenský reprezentant Andreas Žampa druhýkrát v sezóne postúpil do 2. kola, zaznamenal 29. čas (+2,96). Jeho brat Adam nedokončil prvé kolo.

O prekvapenia sa postarali nemeckí reprezentanti, Fabian Gratz predviedol so štartovým číslom 19 tretiu najlepšiu jazdu (+0,31), jeho krajan Anton Grammel (č. 24) bol priebežne šiesty (+0,77).

Fotogaléria: Obrovský slalom mužov v Schladmingu 2026
Lucas Pinheiro Braathen v 1. kole obrovského slalomu v Schladmingu
Gino Caviezel v 1. kole obrovského slalomu v Schladmingu
Marco Schwarz v 1. kole obrovského slalomu v Schladmingu
Henrik Kristoffersen v 1. kole obrovského slalomu v Schladmingu
Líder celkového poradia i priebežného hodnotenia disciplíny Marco Odermatt zo Švajčiarska sa na zjazdovke Planai nevyhol niekoľkým chybám a pred 2. kolom (20.45 h) figuroval na siedmej pozícii (+0,94).

Andreas Žampa, ktorý bude jediný slovenský mužský zástupca v alpskom lyžovaní na ZOH 2026, predviedol so štartovým číslom 47 plynulú jazdu, darilo sa mu presne časovať oblúky a s miernym zaváhaním si poradil aj s kritickým miestom v dolnej časti na zlome svahu.

Napokon sa tesne zmestil do najlepšej tridsiatky, keď postúpil ako posledný spoločne s francúzskym veteránom Alexisom Pinturaultom, ktorý dosiahol identický čas.

Andreasov brat Adam Žampa s číslom 61 vypadol približne v polovici trati po tom, čo skĺzol na vnútornej lyži. Do najbližšej brány sa ešte vtesnal, ale do ďalšej sa už nezmestil a svoju jazdu nedokončil.

