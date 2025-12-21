ONLINE: Obrovský slalom mužov v Alta Badia dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE (1. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Alta Badia. Na programe je 1. kolo obrovského slalomu mužov.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 1. kolo (Alta Badia, muži, 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
21.12.2025 o 10:00
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Alta Badia
Prebiehajúci
Prenos
12
Ani Timonovi Hauganovi prvé kolo nevyšlo a s takmer dvojsekundovou stratou je 10.
12
Odštartoval Timon Haugan.
11
Filip Zubčić previedol nevydarené kolo a v cieli je až 11.
11
Štartuje Filip Zubčić.
10
Luca Aerni taktiež predviedol pomerne peknú jazdu a v cieli ide na 5. miesto so stratou 1,14 sekundy.
10
Odštartoval Luca Aerni.
9
River Radamus predviedol veľmi slušné kolo a v cieli je so stratou 64 stotín na skvelom druhom mieste.
9
Štartuje River Radamus.
8
Alex Vinatzer stratil množstvo času už v úvodu a je v cieli na 8. mieste so stratou 2,01 sekundy.
8
Štartuje Alex Vinatzer.
7
Marcovi Odermattovi takteiž nevyšlo prvé kolo na tejto trati a v cieli je s vyše 1 a pol sekundovou stratou až na 5. mieste.
7
Štartuje líder Svetového pohára Marco Odermatt.
6
Loic Meillard taktiež nestačí na Schwarza, aj keď väčšinu času stratil až v spodnej polovici, tak v cieli je na 4. mieste.
6
Štartuje víťaz posledného obrovského slalomu Loic Meillard.
5
Thomas Tumler strácal od úvodu a so stratou 1,70 stotín ide na 5. miesto.
5
Štartuje Thomas Tumler.
4
Lucas Pinheiro Braathen stratil takmer sekundu a v cieli je na 3. mieste.
4
Odštartoval Lucas Pinheiro Braathen.
3
Stefan Brennsteiner taktiež stráca na Schwarza, ale v cieli je o 67 stotín na 2. mieste.
3
Na štarte je pripravený druhý muž v poradí disciplíny Stefan Brennsteiner.
2
Henrik Kristoffersen strácal po celú trať a na Schwarza stratil v cieli 1,52 sekundy.
2
Na štarte je pripravený Henrik Kristoffersen.
1
Marcho Schwarz stanovuje čas s hodnotou 1:16:00.
1
Preteky nám odštartuje Marco Schwarz.
Štartová listina:
1. Marco Schwarz (AUT)
2. Henrik Kristoffersen (NOR)
3. Stefan Brennsteiner (AUT)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Thomas Tumler (SUI)
6. Loïc Meillard (SUI)
7. Marco Odermatt (SUI)
8. Alex Vinatzer (ITA)
9. River Radamus (USA)
10. Luca Aerni (SUI)
11. Filip Zubčić (CRO)
12. Timon Haugan (NOR)
13. Thibaut Favrot (FRA)
14. Žan Kranjec (SLO)
15. Atle Lie McGrath (NOR)
16. Raphael Haaser (AUT)
17. Luca De Aliprandini (ITA)
18. Léo Anguenot (FRA)
19. Patrick Feurstein (AUT)
20. Sam Maes (BEL)
21. Joan Verdu (AND)
22. Anton Grammel (GER)
23. Alexis Pinturault (FRA)
24. Alexander Schmid (GER)
25. Fabian Gratz (GER)
26. Jonas Stockinger (GER)
27. Filippo Della Vite (ITA)
28. Flavio Vitale (FRA)
29. Lukas Feurstein (AUT)
30. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
31. Ryder Sarchett (USA)
32. Eirik Hystad Solberg (NOR)
33. Joshua Sturm (AUT)
34. Tormis Laine (EST)
35. Christian Borgnæs (DEN)
36. Rasmus Bakkevig (NOR)
37. Seigo Kato (JPN)
38. Lenz Hächler (SUI)
39. Aleksandr Andrijenko (RUS)
40. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
41. Albert Ortega (ESP)
42. Fabian Ax Swartz (SWE)
43. William Hansson (SWE)
44. Diego Orecchioni (FRA)
45. Andreas Žampa (SVK)
46. Bridger Gile (USA)
47. Tiziano Gravier (ARG)
48. Erik Read (CAN)
49. Aleix Aubert Serracanta (ESP)
50. Andrej Drukarov (LTU)
51. Isaiah Nelson (USA)
52. Fadri Janutin (SUI)
53. Loévan Parand (FRA)
54. Guerlain Favre (FRA)
55. Stefano Pizzato (ITA)
56. Livio Simonet (SUI)
57. Tobias Kastlunger (ITA)
58. Sandro Zurbrügg (SUI)
59. Hajata Wakacuki (JPN)
60. Ivan Kuzněcov (RUS)
61. George Steffey (USA)
62. Simon Talacci (ITA)
63. Adam Žampa (SVK)
64. Patrick Kenney (USA)
65. Noel Zwischenbrugger (AUT)
66. Hannes Amman (GER)
67. Pietro Tranchina (MAR)
68. Nolan Sweeney (USA)
69. Fabio Gstrein (AUT)
Poradie disciplíny:
1. Marco Odermatt (SUI) 260 b
2. Stefan Brennsteiner (AUT) 245 b
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 200 b
4. Alex Vinatzer (ITA) 189 b
5. Loïc Meillard (SUI) 160 b
6. Marco Schwarz (AUT) 152 b
7. Luca Aerni (SUI) 113 b
8. Atle Lie McGrath (NOR) 110 b
9. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 107 b
10. River Radamus (USA) 106 b
43. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Poradie SP:
1. Marco Odermatt (SUI) 765 b
2. Henrik Kristoffersen (NOR) 302 b
3. Vincent Kriechmayr (AUT) 283 b
4. Timon Haugan (NOR) 281 b
5. Franjo von Allmen (SUI) 259 b
6. Loïc Meillard (SUI) 258 b
7. Alex Vinatzer (ITA) 251 b
7. Marco Schwarz (AUT) 251 b
9. Stefan Brennsteiner (AUT) 245 b
10. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 233 b
19. Jan Zabystřan (CZE) 128 b
124. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 1. kola obrovského slalomu mužov z Talianskej Alta Badie.
Medzi najväčších favoritov bude opäť patriť líder Svetového pohára Marco Odermatt, ale pozor si bude musieť dať či už na Stefana Brennsteinera, víťaza z Val d'Isere Loica Meillarda či ostatných konkurentov.
Slovensko budú v prvom kole reprezenovať Andreas a Adam Žampa.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.