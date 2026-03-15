Svetový pohár: V Courcheveli nepraje počasie, zrušili aj nedeľný super-G

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes mal pokračovať vo francúzskom stredisku Courchevel pretekmi super-G mužov.
Rovnako ako v sobotu boli preteky zrušené pre nepriaznivé počasie.
Zjazdové lyžovanie ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Courchevel 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
15.03.2026 o 10:45
SuperG mužov, Courchevel
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 425 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 267 b
3. Stefan Babinsky (AUT) 243 b
4. Raphael Haaser (AUT) 241 b
5. Giovanni Franzoni (ITA) 240 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 229 b
7. Stefan Rogentin (SUI) 200 b
8. Jan Zabystřan (CZE) 163 b
9. Dominik Paris (ITA) 157 b
10. Marco Schwarz (AUT) 151 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1530 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 958 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 844 b
4. Loïc Meillard (SUI) 763 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 751 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 664 b
7. Timon Haugan (NOR) 631 b
8. Marco Schwarz (AUT) 552 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 514 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 491 b
...
135. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je francúzsky Courchevel.
Včerajšie Super G bolo kvôli zlým podmienkam zrušené. Dnes máme na programe ďalšie a budeme dúfať, že sa dnes jazdiť bude.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:45.