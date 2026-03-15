Vo Francúzsku zrušili aj druhý super-G, Odermatt v predstihu získal malý glóbus

Aj nedeľňajší mužský super-G alpského Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli zrušili pre nepriaznivé podmienky.
Švajčiar Marco Odermatt tak v predstihu získal malý glóbus v tejto disciplíne. Pred finálovým superobrovským slalomom sezóny v nórskom Lillehammeri má pred druhým Rakúšanom Vincentom Kriechmayerom nedostihnuteľný 158-bodový náskok.
Pre Odermatta je to už tretí celosezónny honor. V piatok si Helvét definitívne zabezpečil veľký glóbus za celkové prvenstvo v prestížnom seriáli i malú guľu za zjazd.
Odermatt ešte môže vybojovať glóbus v obrovskom slalome. Pred pretekmi v Lillehammeri má na čele hodnotenia disciplíny 48-bodový náskok pred olympijským šampiónom Brazílčanom Lucasom Pinneirom Braathenom.