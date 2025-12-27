ONLINE: Super-G mužov v Livigno dnes, Svetový pohár LIVE (sobota)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v talianskom stredisku Livigno pretekmi v super-G mužov.
ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Livigno 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
27.12.2025 o 11:30
SuperG mužov, Livigno
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je talianske Livigno.
Posledné Super G šokujúco ovládol Jan Zabystřan pred Marcom Odermattom a Giovannim Franzonim. V Livignu sa bude jazdiť premiérovo. Táto trať bude aj súčasťou Zimných olympijských hier 2026 a práve preto sa organizátori rozhodli ju zaradiť do kalendára alpských lyžiarov s cieľom otestovať novú trať a logistiku.
