ONLINE: Super-G mužov v Livigno. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|27. dec 2025 o 08:30
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo super-G mužov v talianskom stredisku Livigno.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v talianskom stredisku Livigno pretekmi v super-G mužov.

Kde sledovať Svetový pohár?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
27.12.2025 o 11:30
SuperG mužov, Livigno
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je talianske Livigno.

Posledné Super G šokujúco ovládol Jan Zabystřan pred Marcom Odermattom a Giovannim Franzonim. V Livignu sa bude jazdiť premiérovo. Táto trať bude aj súčasťou Zimných olympijských hier 2026 a práve preto sa organizátori rozhodli ju zaradiť do kalendára alpských lyžiarov s cieľom otestovať novú trať a logistiku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

ONLINE: Super-G mužov v Livigno dnes, Svetový pohár LIVE (sobota)
dnes 08:30
