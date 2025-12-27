Odermattovi uniklo víťazstvo aj v Livigne. Rakúšan prekazil dominanciu Švajčiarov

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Livigno
Výsledky super-G - muži:
1.
Marco Schwarz
Rakúsko
1:10,33 min
2.
Alexis Monney
Švajčiarsko
+ 0,20 s
3.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
+ 0,25 s
4.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,29 s
5.
Simon Jocher
Nemecko
+ 0,31 s
5.
Dominik Paris
Taliansko
+ 0,31 s
7.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 0,37 s
Rakúsky lyžiar Marco Schwarz zvíťazil v sobotňajšom super-G Svetového pohára v Livigne. V talianskom stredisku dosiahol čas 1:10,33 minúty a pred druhým Alexisom Monneym zo Švajčiarska triumfoval s náskokom 0,20 sekundy.
Na treťom a štvrtom mieste skončili ďalší dvaja „Helvéti“ Franjo von Allmen (+0,25 s) a Marco Odermatt (+0,29 s).
Schwarz zaznamenal druhé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku, druhé v priebehu siedmych dní a celkovo ôsme v kariére v SP.
Zároveň to bol jeho vôbec prvý triumf v super-G. Schwarz dosiahol prvé víťazstvo v prestížnom seriáli po dlhej pauze zapríčinenej zranením kolena 21. decembra v „obráku“ v Alta Badii.
Z prvenstva sa vtedy tešil takmer presne po dvoch rokoch, predtým naposledy triumfoval 22. decembra 2023 v slalome v Madonne di Campiglio.
VIDEO: Zostrih super-G v Livigne
„Musím povedať, že keď som sedel v tej stoličke v cieli, cítil som takmer väčšie napätie ako pri jazde na lyžiach,“ povedal Schwarz, ktorý išiel na trať so štartovacím číslom štyri a musel dlho čakať, kým sa mohol radovať z víťazstva.
„Na tomto snehu musíte lyžovať neuveriteľne presne,“ povedal pre ORF 30-ročný Schwarz, ktorý sa dostal na druhé miesto celkového poradia SP. Na jeho čele je s náskokom 404 bodov stále Odermatt, ktorý vedie aj poradie disciplíny.
Do najlepšej desiatky sa dostali aj dvaja pretekári s vyššími štartovými číslami – Nemec (32. na štarte) Simon Jocher finišoval na piatom mieste a Švajčiar Loic Meillard (31.) obsadil siedmu priečku.
Marco Odermatt obsadil štvrté miesto so stratou 29 stotín sekundy na Rakúšana.
VIDEO: Víťazná jazda Marca Schwarza
Celkové poradie SP
Po 16 z 38 súťaží:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
855 bodov
2.
Marco Schwarz
Rakúsko
451
3.
Loic Meillard
Švajčiarsko
380
4.
Timon Haugan
Nórsko
360
5.
Pinheiro Braathen
Brazília
358
6
Lie McGrath
Nórsko
342
Poradie v super-G
Po 4 z 9 súťaží:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
275 bodov
2.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
209
3.
Raphael Haaser
Rakúsko
146
4.
Marco Schwarz
Rakúsko
145
5.
Jan Zabystřan
Česko
133
6
Stefan Rogentin
Švajčiarsko
132