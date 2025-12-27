Odermattovi uniklo víťazstvo aj v Livigne. Rakúšan prekazil dominanciu Švajčiarov

Marco Schwarz počas super-G v Livigne.
Marco Schwarz počas super-G v Livigne. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|27. dec 2025 o 12:32
Druhý skončil Alexis Monney, tretí Franjo Von Allmen.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Livigno

Výsledky super-G - muži:

1.

Marco Schwarz

Rakúsko

1:10,33 min

2.

Alexis Monney

Švajčiarsko

+ 0,20 s

3.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

+ 0,25 s

4.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,29 s

5.

Simon Jocher

Nemecko

+ 0,31 s

5.

Dominik Paris

Taliansko

+ 0,31 s

7.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+ 0,37 s

Rakúsky lyžiar Marco Schwarz zvíťazil v sobotňajšom super-G Svetového pohára v Livigne. V talianskom stredisku dosiahol čas 1:10,33 minúty a pred druhým Alexisom Monneym zo Švajčiarska triumfoval s náskokom 0,20 sekundy.

Na treťom a štvrtom mieste skončili ďalší dvaja „Helvéti“ Franjo von Allmen (+0,25 s) a Marco Odermatt (+0,29 s).

Schwarz zaznamenal druhé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku, druhé v priebehu siedmych dní a celkovo ôsme v kariére v SP.

Zároveň to bol jeho vôbec prvý triumf v super-G. Schwarz dosiahol prvé víťazstvo v prestížnom seriáli po dlhej pauze zapríčinenej zranením kolena 21. decembra v „obráku“ v Alta Badii.

Z prvenstva sa vtedy tešil takmer presne po dvoch rokoch, predtým naposledy triumfoval 22. decembra 2023 v slalome v Madonne di Campiglio.

VIDEO: Zostrih super-G v Livigne

„Musím povedať, že keď som sedel v tej stoličke v cieli, cítil som takmer väčšie napätie ako pri jazde na lyžiach,“ povedal Schwarz, ktorý išiel na trať so štartovacím číslom štyri a musel dlho čakať, kým sa mohol radovať z víťazstva.

„Na tomto snehu musíte lyžovať neuveriteľne presne,“ povedal pre ORF 30-ročný Schwarz, ktorý sa dostal na druhé miesto celkového poradia SP. Na jeho čele je s náskokom 404 bodov stále Odermatt, ktorý vedie aj poradie disciplíny.

Do najlepšej desiatky sa dostali aj dvaja pretekári s vyššími štartovými číslami – Nemec (32. na štarte) Simon Jocher finišoval na piatom mieste a Švajčiar Loic Meillard (31.) obsadil siedmu priečku.

Marco Odermatt obsadil štvrté miesto so stratou 29 stotín sekundy na Rakúšana.

VIDEO: Víťazná jazda Marca Schwarza

Celkové poradie SP

Po 16 z 38 súťaží:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

855 bodov

2.

Marco Schwarz

Rakúsko

451

3.

Loic Meillard

Švajčiarsko

380

4.

Timon Haugan

Nórsko

360

5.

Pinheiro Braathen

Brazília

358

6

Lie McGrath

Nórsko

342

Poradie v super-G

Po 4 z 9 súťaží:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

275 bodov

2.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

209

3.

Raphael Haaser

Rakúsko

146

4.

Marco Schwarz

Rakúsko

145

5.

Jan Zabystřan

Česko

133

6

Stefan Rogentin

Švajčiarsko

132

