ONLINE: Super-G mužov vo Val Gardene dnes, Svetový pohár v LIVE

ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Val Gardena 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
19.12.2025 o 11:45
SuperG mužov, Val Gardena Südtirol
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. James Crawford (CAN)
2. Ryan Cochran-Siegle (USA)
3. Stefan Babinsky (AUT)
4. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
5. Justin Murisier (SUI)
6. Dominik Paris (ITA)
7. Lukas Feurstein (AUT)
8. Marco Odermatt (SUI)
9. Mattia Casse (ITA)
10. Franjo von Allmen (SUI)
11. Guglielmo Bosca (ITA)
12. Stefan Rogentin (SUI)
13. Vincent Kriechmayr (AUT)
14. Raphael Haaser (AUT)
15. Alexis Monney (SUI)
16. Giovanni Franzoni (ITA)
17. Nils Allegre (FRA)
18. Cameron Alexander (CAN)
19. Miha Hrobat (SLO)
20. Marco Schwarz (AUT)
21. Jeffrey Read (CAN)
22. Daniel Hemetsberger (AUT)
23. Florian Loriot (FRA)
24. Kyle Negomir (USA)
25. Aleksander Aamodt Kilde (NOR)
26. Blaise Giezendanner (FRA)
27. River Radamus (USA)
28. Jared Goldberg (USA)
29. Jan Zabystřan (CZE)
30. Christof Innerhofer (ITA)
31. Arnaud Boisset (SUI)
32. Simon Jocher (GER)
33. Felix Monsen (SWE)
34. Andreas Ploier (AUT)
35. Raphael Lessard (CAN)
36. Riley Seger (CAN)
37. Marco Abbruzzese (ITA)
38. Vincent Wieser (AUT)
39. Daniel Danklmaier (AUT)
40. Adrien Fresquet (FRA)
41. Romed Baumann (GER)
42. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
43. Matthieu Bailet (FRA)
44. Bryce Bennett (USA)
45. Elian Lehto (FIN)
46. Florian Schieder (ITA)
47. Maximilian Schwarz (GER)
48. Alessio Miggiano (SUI)
49. Brodie Seger (CAN)
50. Stefan Rieser (AUT)
51. Marco Kohler (SUI)
52. Sam Morse (USA)
53. Sam Alphand (FRA)
54. Luis Vogt (GER)
55. Max Perathoner (ITA)
56. Nejc Naraločnik (SLO)
57. Henrik von Appen (CHI)
58. Charles Gamel Seigneur (FRA)
59. Ander Mintegui (ESP)
60. Jaakko Tapanainen (FIN)
61. Nils Alphand (FRA)
62. Marco Pfiffner (LIE)
63. Roy-Alexander Steudle (GBR)
64. Juhan Luik (EST)
65. Martin Čater (SLO)
66. Jan Zabystřan (CZE)
Poradie disciplíny
1. Vincent Kriechmayr (AUT) 180 b
2. Marco Odermatt (SUI) 145 b
3. Fredrik Møller (NOR) 125 b
4. Raphael Haaser (AUT) 120 b
5. Stefan Babinsky (AUT) 79 b
6. Dominik Paris (ITA) 74 b
7. Stefan Rogentin (SUI) 68 b
8. Lukas Feurstein (AUT) 56 b
9. James Crawford (CAN) 51 b
10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 46 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 605 b
2. Henrik Kristoffersen (NOR) 302 b
3. Timon Haugan (NOR) 281 b
4. Loïc Meillard (SUI) 258 b
5. Alex Vinatzer (ITA) 251 b
6. Stefan Brennsteiner (AUT) 245 b
7. Vincent Kriechmayr (AUT) 234 b
8. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 233 b
9. Marco Schwarz (AUT) 231 b
10. Raphael Haaser (AUT) 196 b
...
113. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je talianska Val Gardena.
Predošlé Super G vyhral Vincent Kriechmayr pred Fredrikom Moellerom a Raphaelom Haaserom. Víťazstvo z minuloročnej Val Gardeny bude tento rok obhajovať Mattia Casse.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:45.