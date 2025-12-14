ONLINE: super-G žien v St. Moritzi dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku St. Moritz pretekmi v super-G žien.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: super-G žien (St. Moritz 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
14.12.2025 o 10:45
SuperG žien, St. Moritz
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G žien. Dejiskom pretekov je švajčiarsky St. Moritz.
Malý glóbus za Super G získala v minulej sezóne Lara Gutová-Behramiová, ktorá ho, ale s určitosťou kvôli vážnemu zraneniu neobháji. Poslednou víťazkou zo St. Moritzu je Cornelia Huetterová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:45.