ONLINE: Zjazd žien v St. Moritzi dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku St. Moritz druhými pretekmi v zjazde žien.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd žien (St. Moritz 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
13.12.2025 o 10:45
Zjazd žien, St. Moritz
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu žien. Dejiskom pretekov je švajčiarsky St. Moritz.
Včera si suverénne víťazstvo pripísala Lindsey Vonnová, ktorú na pódiu doplnili Magdalena Eggerová a Mirjam Puchnerová. Sofia Goggiová sa musela uspokojiť len so štvrtou priečkou. Uvidíme či sa dnes Vonnovej podarí zopakovať včerajší výkon a čo nám dnes predvedie Goggiová. Keďže včerajšie preteky boli plné prekvapení tak by sme nejaké mohli vidieť aj dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:45.