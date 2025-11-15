ONLINE: 1. kolo slalomu žien v Levi dnes, Svetový pohár LIVE

LEVI. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo fínskom stredisku Levi pretekmi prvého kola slalomu žien.
Lyžiarky čaká úvodný slalom sezóny. Preteky otvorí s jednotkou Švédka Anna Swennová Larssonová.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 1. kolo (Levi 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
15.11.2025 o 10:00
Slalom žien, 1. kolo, Levi
Plánovaný
Prenos
Štartovacia listina
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
2. Lena Dürrová (GER)
3. Mikaela Shiffrinová (USA)
4. Camille Rastová (SUI)
5. Katharina Liensbergerová (AUT)
6. Zrinka Ljutićová (CRO)
7. Wendy Holdenerová (SUI)
8. Sara Hectorová (SWE)
9. Mélanie Meillardová (SUI)
10. Cornelia Öhlundová (SWE)
11. Paula Moltzanová (USA)
12. Lara Colturiová (ALB)
13. Katharina Huberová (AUT)
14. Katharina Truppeová (AUT)
15. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
16. Emma Aicherová (GER)
17. Marie Lamureová (FRA)
18. Neja Dvorniková (SLO)
19. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
20. Ali Nullmeyerová (CAN)
21. Lara Della Meaová (ITA)
22. Leona Popovićová (CRO)
23. Marion Chevrierová (FRA)
24. Ana Buciková Joganová (SLO)
25. A. J. Hurtová (USA)
26. Eliane Christenová (SUI)
27. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
28. Franziska Gritschová (AUT)
29. Katharina Gallhuberová (AUT)
30. Martina Dubovská (CZE)
31. Amelia Smartová (CAN)
32. Estelle Alphandová (SWE)
33. Čisaki Maedaová (JPN)
34. Asa Andová (JPN)
35. Aline Höpliová (SUI)
36. Lisa Hörhagerová (AUT)
37. Nicole Goodová (SUI)
38. Jessica Hilzingerová (GER)
39. Anuk Brändliová (SUI)
40. Nina O'Brienová (USA)
41. Liv Moritzová (USA)
42. Aline Daniothová (SUI)
43. Arianne Forgetová (CAN)
44. Caitlin McFarlaneová (FRA)
45. Beatrice Solaová (ITA)
46. Bianca Bakke Westhoffová (NOR)
47. Kiara Alexanderová (CAN)
48. Selina Egloffová (SUI)
49. Doriane Escaneová (FRA)
50. Carla Mijaresová Rufová (AND)
51. Emilia Mondinelliová (ITA)
52. Giorgia Collombová (ITA)
53. Moa Boströmová Müssenerová (SWE)
54. Natalie Falchová (AUT)
55. Annabel Jallatová (FRA)
56. Eren Watanabeová (JPN)
57. Marjolaine Ollierová (FRA)
58. Annika Huntová (USA)
59. Phoebe Heaydonová (GBR)
60. Zita Tóthová (HUN)
61. Kim Vanreuselová (BEL)
62. Victoria Pallaová (GBR)
63. Sarah Bennettová (CAN)
64. Amelie Klopfensteinová (SUI)
65. Rosa Pohjolainenová (FIN)
66. Giulia Vallerianiová (ITA)
67. Veera Alaniskaová (FIN)
68. Lila Lapanjová (SLO)
69. Thea Louise Stjernesundová (NOR)
70. Alice Pazzagliaová (ITA)
71. Aada Kantová (FIN)
72. Silja Koskinen (FIN)
73. Noa Szőllősová (ISR)
74. Romy Ertlová (GER)
75. Madeleine Beck (LIE)
76. Sophie Mahonová (AUS)
77. Laurine Lugonová-Moulinová (FRA)
78. Elese Sommerová (CZE)
79. Riia Pallariová (FIN)
80. Annette Belfrondová (FRA)
81. Kia Suni (FIN)
82. Clara-Marie Vorreová (DEN)
83. Liene Bondareová (LAT)
84. Mialitiana Clercová (MAD)
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z úvodného Slalomu žien novej sezóny 2025/26. Dejiskom pretekov je fínske Levi.
Malý glóbus za slalom z minulej sezóny bude obhajovať chorvátka Zrinka Ljutićová. Víťazstvo z minuloročných pretekov v Levi bude obhajovať američanka Mikaela Shiffrinová.
Aj v týchto pretekoch bude bohužiaľ chýbať Petra Vlhová, ktorá spolu s Mikaelou Shiffrinovou vyhrala posledných 13 slalomov v tomto fínskom stredisku. Poslednou víťazkou, mimo dvojice Shiffrinová/Vlhová bola v roku 2014 slovinka Tina Mazeová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.