Shiffrinová pôjde úvodný slalom sezóny medzi prvými. V Levi má s týmto číslom smolu

LEVI. Nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní odštartovala obrovským slalom v rakúskom stredisku Sölden.
Prvé preteky slalomu sa odohrajú vo fínskom stredisku Levi, kde sa v sobotu predstavia ženy a o deň neskôr aj muži.
V piatok podvečer sa uskutočnilo tradičné žrebovanie štartových čísel. Preteky otvorí s jednotkou Švédka Anna Swennová Larssonová.
Ako druhá vyštartuje Lena Dürrová z Nemecka, po ktorej pôjde na trať aj minuloročná víťazka Američanka Mikaela Shiffrinová.
Zaujímavosťou je, že pri 16 účastiach v Levi mala Shiffrinová trojku na drese len dvakrát a v oboch prípadoch ju vtedy zdolala Petra Vlhová (2017 a 2021).
V pretekoch sa predstaví aj česká lyžiarka Martina Dubovská, ktorá uzavrie elitnú tridsiatku pretekárok.
Slovensko v slalome žien zastúpenie mať nebude, no v mužských pretekoch si premiéru vo Svetovom pohári odkrúti rodák z Levoče Adam Nováček.
„Je to pre mňa splnený sen, pretože od mala ich sledujem v priamych prenosoch a teraz sa s nimi môžem porovnávať,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.
Pozrite si štartové čísla slalomu žien vo fínskom stredisku Levi.
Štartová čísla slalomu žien v Levi
Číslo
Meno
Krajina
1
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
2
Lena Dürrová
Nemecko
3
Mikaela Shiffrinová
USA
4
Camille Rastová
Švajčiarsko
5
Katharina Liensbergerová
Rakúsko
6
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
7
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
8
Sara Hectorová
Švédsko
9
Melanie Meillardová
Švajčiarsko
10
Cornelia Oehlundová
Švédsko
11
Paula Moltzanová
USA
12
Lara Colturiová
Albánsko
13
Katharina Huberová
Rakúsko
14
Katharina Truppeová
Rakúsko
15
Mina Fuerst Holtmannová
Nórsko