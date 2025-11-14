Shiffrinová pôjde úvodný slalom sezóny medzi prvými. V Levi má s týmto číslom smolu

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|14. nov 2025 o 19:15
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla pre slalom žien vo fínskom stredisku Levi.

LEVI. Nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní odštartovala obrovským slalom v rakúskom stredisku Sölden.

Prvé preteky slalomu sa odohrajú vo fínskom stredisku Levi, kde sa v sobotu predstavia ženy a o deň neskôr aj muži.

V piatok podvečer sa uskutočnilo tradičné žrebovanie štartových čísel. Preteky otvorí s jednotkou Švédka Anna Swennová Larssonová.

Ako druhá vyštartuje Lena Dürrová z Nemecka, po ktorej pôjde na trať aj minuloročná víťazka Američanka Mikaela Shiffrinová.

Zaujímavosťou je, že pri 16 účastiach v Levi mala Shiffrinová trojku na drese len dvakrát a v oboch prípadoch ju vtedy zdolala Petra Vlhová (2017 a 2021).

V pretekoch sa predstaví aj česká lyžiarka Martina Dubovská, ktorá uzavrie elitnú tridsiatku pretekárok.

Slovensko v slalome žien zastúpenie mať nebude, no v mužských pretekoch si premiéru vo Svetovom pohári odkrúti rodák z Levoče Adam Nováček.

„Je to pre mňa splnený sen, pretože od mala ich sledujem v priamych prenosoch a teraz sa s nimi môžem porovnávať,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pozrite si štartové čísla slalomu žien vo fínskom stredisku Levi.

Štartová čísla slalomu žien v Levi

Číslo

Meno

Krajina

1

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

2

Lena Dürrová

Nemecko

3

Mikaela Shiffrinová

USA

4

Camille Rastová

Švajčiarsko

5

Katharina Liensbergerová

Rakúsko

6

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

7

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

8

Sara Hectorová

Švédsko

9

Melanie Meillardová

Švajčiarsko

10

Cornelia Oehlundová

Švédsko

11

Paula Moltzanová

USA

12

Lara Colturiová

Albánsko

13

Katharina Huberová

Rakúsko

14

Katharina Truppeová

Rakúsko

15

Mina Fuerst Holtmannová

Nórsko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová.
Shiffrinová pôjde úvodný slalom sezóny medzi prvými. V Levi má s týmto číslom smolu
dnes 19:15
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Shiffrinová pôjde úvodný slalom sezóny medzi prvými. V Levi má s týmto číslom smolu