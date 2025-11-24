Veľká smola mladej lyžiarky. Po páde ju čaká operácia, príde aj o olympiádu

BRATISLAVA. V úvodných dvoch pretekoch novej sezóny bodovala. V Levi dokonca vybojovala 7. miesto, ktoré bolo prísľubom pred ďalšími slalomami.
V nich však slovinská lyžiarka Neja Dvorniková nielenže nedosiahne popredné umiestnenia, ale vôbec sa v nich nepredstaví, rovnako ako v iných disciplínach.
Pred nedeľňajším slalomom v rakúskom Gurgli sa 24-ročná lyžiarka nešťastne zranila počas rozcvičky a sezóna sa pre ňu predčasne skončila.
"Neja spadla a zranila si členok. Hneď absolvovala prvotné lekárske vyšetrenia a napokon jej v nemocnici diagnostikovali zlomeninu pravej holennej a lýtkovej kosti nad pravým členkom," uvádza Slovinská lyžiarska asociácia.
Zároveň potvrdila, že Dvornikovú čaká operácia, po ktorej sa presunie do rodnej krajiny, kde bude rehabilitovať. Pre Slovinsko ide o ďalšiu veľkú stratu po tom, čo si Andreja Slokarová natrhla skrížený väz v kolene.
Minulý rok skončila Dvorniková v troch obrovských slalomoch SP v top 10, pričom jej najlepším umiestnením bolo šieste miesto v San Valley.
Zároveň môže nateraz zabudnúť na druhú účasť na olympijských hrách. V roku 2022 absolvovala v Pekingu slalom, no s číslom 30 nedokončila prvé kolo.