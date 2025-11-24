Veľká smola mladej lyžiarky. Po páde ju čaká operácia, príde aj o olympiádu

Slovinská lyžiarka Neja Dvorniková počas slalomu vo fínskom Levi.
Slovinská lyžiarka Neja Dvorniková počas slalomu vo fínskom Levi. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|24. nov 2025 o 14:38
ShareTweet0

Neja Dvorniková sa v tejto sezóne už na svahoch neukáže.

BRATISLAVA. V úvodných dvoch pretekoch novej sezóny bodovala. V Levi dokonca vybojovala 7. miesto, ktoré bolo prísľubom pred ďalšími slalomami.  

V nich však slovinská lyžiarka Neja Dvorniková nielenže nedosiahne popredné umiestnenia, ale vôbec sa v nich nepredstaví, rovnako ako v iných disciplínach.  

Pred nedeľňajším slalomom v rakúskom Gurgli sa 24-ročná lyžiarka nešťastne zranila počas rozcvičky a sezóna sa pre ňu predčasne skončila. 

"Neja spadla a zranila si členok. Hneď absolvovala prvotné lekárske vyšetrenia a napokon jej v nemocnici diagnostikovali zlomeninu pravej holennej a lýtkovej kosti nad pravým členkom," uvádza Slovinská lyžiarska asociácia.

Zároveň potvrdila, že Dvornikovú čaká operácia, po ktorej sa presunie do rodnej krajiny, kde bude rehabilitovať. Pre Slovinsko ide o ďalšiu veľkú stratu po tom, čo si Andreja Slokarová natrhla skrížený väz v kolene.

Vážny pád elitnej lyžiarky. Ak sa obavy naplnia, môže to znamenať koniec jej kariéry
Súvisiaci článok
Vážny pád elitnej lyžiarky. Ak sa obavy naplnia, môže to znamenať koniec jej kariéry

Minulý rok skončila Dvorniková v troch obrovských slalomoch SP v top 10, pričom jej najlepším umiestnením bolo šieste miesto v San Valley. 

Zároveň môže nateraz zabudnúť na druhú účasť na olympijských hrách. V roku 2022 absolvovala v Pekingu slalom, no s číslom 30 nedokončila prvé kolo.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Slovinská lyžiarka Neja Dvorniková počas slalomu vo fínskom Levi.
Slovinská lyžiarka Neja Dvorniková počas slalomu vo fínskom Levi.
Veľká smola mladej lyžiarky. Po páde ju čaká operácia, príde aj o olympiádu
dnes 14:38
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Veľká smola mladej lyžiarky. Po páde ju čaká operácia, príde aj o olympiádu