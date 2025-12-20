Podarí sa českému pretekárovi zopakovať prvenstvo? Do zjazdu pôjde až po prvej tridsiatke

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v talianskom stredisku Val Gardena rýchlostnými disciplínami mužov. V piatok sa uskutočnilo Super-G, v sobotu je na programe zjazd.
Senzačnému prvému miestu z piatku sa bude snažiť priblížiť Čech Jan Zabystřan, ktorý zdolal v super-G aj Marca Odermatta.
Český pretekár získal historicky prvé víťazstvo pre svoju krajinu v mužskej disciplíne Svetového pohára.
Do zjazdu vyštartuje Zabystřan až z 36. miesta, teda ešte o sedem priečok nižsie ako v piatok.
Ako prvý sa na trati predstaví Američan Bryce Bennett, ktorého bude nasledovať Niels Hintermann s číslom 2 a Stefan Babinsky s číslom 3.
Líder poradia v zjazde aj vo Svetovom pohári Švajčiar Marco Odermatt má číslo 6.
Priamy prenos zo zjazdu mužov odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd mužov vo Val Gardene
Číslo
Meno
Krajina
1
Bryce Bennett
USA
2
Niels Hintermann
Švajčiarsko
3
Stefan Babinsky
Rakúsko
4
Mattia Case
Taliansko
5
James Crawford
Kanada
6
Marco Odermatt
Švajčiarsko
7
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
8
Stefan Rogentin
Švajčiarsko
9
Miha Hrobat
Slovinsko
10
Nils Allegre
Francúzsko
11
Alexis Monney
Švajčiarsko
12
Dominik Paris
Taliansko
13
Ryan Cochran-Siegle
USA
14
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
15
Justin Murisier
Švajčiarsko
36
Jan Zabystřan
Česko