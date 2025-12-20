Podarí sa českému pretekárovi zopakovať prvenstvo? Do zjazdu pôjde až po prvej tridsiatke

Jan Zabystřan reaguje v cieli pretekov super-G Svetového pohára mužov v alpskom lyžovaní v talianskej Val Gardene.
Jan Zabystřan reaguje v cieli pretekov super-G Svetového pohára mužov v alpskom lyžovaní v talianskej Val Gardene. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|20. dec 2025 o 06:30
Pozrite si štartové čísla sobotného zjazdu mužov v stredisku Val Gardena.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v talianskom stredisku Val Gardena rýchlostnými disciplínami mužov. V piatok sa uskutočnilo Super-G, v sobotu je na programe zjazd.

Senzačnému prvému miestu z piatku sa bude snažiť priblížiť Čech Jan Zabystřan, ktorý zdolal v super-G aj Marca Odermatta.

Český pretekár získal historicky prvé víťazstvo pre svoju krajinu v mužskej disciplíne Svetového pohára.

Do zjazdu vyštartuje Zabystřan až z 36. miesta, teda ešte o sedem priečok nižsie ako v piatok.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ako prvý sa na trati predstaví Američan Bryce Bennett, ktorého bude nasledovať Niels Hintermann s číslom 2 a Stefan Babinsky s číslom 3.

Líder poradia v zjazde aj vo Svetovom pohári Švajčiar Marco Odermatt má číslo 6.

Priamy prenos zo zjazdu mužov odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd mužov vo Val Gardene

Číslo

Meno

Krajina

1

Bryce Bennett

USA

2

Niels Hintermann

Švajčiarsko

3

Stefan Babinsky

Rakúsko

4

Mattia Case

Taliansko

5

James Crawford

Kanada

6

Marco Odermatt

Švajčiarsko

7

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

8

Stefan Rogentin

Švajčiarsko

9

Miha Hrobat

Slovinsko

10

Nils Allegre

Francúzsko

11

Alexis Monney

Švajčiarsko

12

Dominik Paris

Taliansko

13

Ryan Cochran-Siegle

USA

14

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

15

Justin Murisier

Švajčiarsko

36

Jan Zabystřan

Česko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

