Shiffrinová nepočíta glóbusy, len miluje lyžovanie. Mladú Slovenku dobehol stres

Nedeľňajší slalom žien v Špindlerovom Mlyne sa začal o 9:30 h, no už o 9:31 h bolo takmer isté, kto bude v českom stredisku stáť na najvyššom stupienku.
Mikaela Shiffrinová hneď v prvej jazde deklasovala konkurenciu a iba veľkou vlastnou chybou v druhom kole sa mohla pripraviť o ďalší triumf.
Ten s poradovým číslom 108 vo Svetovom pohári zároveň znamená, že americká superhviezda získala malý krištáľový glóbus ešte pred ZOH v Cortine.
Poradie v najtechnickejšej disciplíne ovládla už deviatykrát, čím v rámci slalomu prekonala aj úctyhodný zápis Švéda Ingemara Stenmarka.
"Neviem, čo mám povedať, pretože som na to vôbec nemyslela. Vedela som, že je to možné, ale bolo treba sa sústrediť na tréning, kopec a ďalšie veci," povedala Shiffrinová, ktorá vyhrala vo SP už 71. slalom.
VIDEO: Mikaela Shiffrinová v 2. kole slalomu v Špindlerovom Mlyne 2026
Opäť vyhrala obe kolá
Shiffrinová priznala, že kvôli štartovému číslu jeden bola trochu nervózna, ale na trati to vidieť nebolo. Po svahu akoby šprintovala do cieľa a bolo jasné, že čas 48,80 sekundy nebude ľahké vôbec ohroziť.
"Išla takmer bezchybnú jazdu a nebolo bránky, v ktorej by nezrýchľovala. Konkurentky sa jej napokon ani nepriblížili," vravel expert JOJ Športu Karol Král.
Pred druhou jazdou tak mala priepastný náskok, no svojej povesti nezostala nič dlžná. V jej jazde nebol náznak taktizovania, proste išla naplno.
Aj keď jej horná časť nevyšla, rýchlo sa z toho otriasla. Ďalšie dva sektory mala najlepšie a ani v závere nespomaľovala. Napokon vyhrala obe kolá, čo sa jej podarilo už tretíkrát v tejto sezóne.
"Fascinuje ma, že aj z veľkej chyby sa okamžite dokáže vrátiť do rytmu. Museli by sme rozšíriť slovník, aby sme ju správne pomenovali," hovorí Král.
Shiffrinová viackrát dostala otázku, čo pre ňu znamená zisk ďalšieho glóbusu, ale ona odvetila, že pre ňu je prvoradé, že stále miluje lyžovanie.
Forma nezaručuje zlaté medaily
Shiffrinová v nedeľu zachránila česť amerického lyžovania. Kým v obrovskom slalome boli až štyri v najlepšej osmičke, druhé kolo slalomu nedokončili Paula Moltzanová, AJ Hurtová ani Nina O'Brienová.
Konzistentnosť jej výkonov je ohromná a pred olympijskými hrami niet v slalome väčšej favoritky. To však nie je zárukou zlatých medailí, o čom sa hviezdna športovkyňa presvedčila pred štyrmi rokmi.
"Olympiáda je úplne iná výzva. Zažila ju skvelú aj veľmi zlú. Mám otvorenú myseľ a verím svojmu tímu. Máme veľa skvelých športovcov a je čas si to užiť," povedala 30-ročná lyžiarka pre FIS.
Kým pri jej dvoch predošlých víťazstvách v Špindlerovom Mlyne bola vždy na pódiu aj Wendy Holdenerová, tentokrát švajčiarsku vlajku zdvihla Camille Rastová. V druhom kole stratila na Shiffrinovú len stotinu.
"Chcela som dosiahnuť viac, ale nemala som energiu. Možno je na to ešte skoro, keďže som bola minulý týždeň chorá. Teraz mám čas na zotavenie a dobrú prípravu smerom k olympijským hrám," uviedla Rastová.
VIDEO: Zostrih zo slalomu žien v Špindlerovom Mlyne 2026
Poradie na stupňoch víťazstiev doplnila Nemka Emma Aicherová, ktorá dosahuje dobré výsledky nielen v technických, ale aj rýchlostných disciplínach.
"Jazdím v štyroch disciplínach už niekoľko rokov a funguje to. Som hrdá, že to dokážem. Dnes som mohla urobiť zopár vecí lepšie, ale celkovo som s tretím miestom spokojná," povedala nemecká lyžiarka.
Dubovská všetkých zaskočila
Fanúšikov v Špindlerovom Mlyne potešil výkon Martiny Dubovskej, ktorá prvýkrát v sezóne zabodovala po tom, čo s číslom 45 obsadila 21. pozíciu.
V oboch jazdách nabrala stratu v strmej hornej pasáži, ale na rovine dokázala zrýchliť. V druhom kole sa postarala aj o zaujímavý moment, keď vlásenku v polovici trate prešla inak ako ostatné lyžiarky.
Komentátor Andrej Fuksa spolu s bývalou reprezentantkou Janou Wolnerovou dokonca pochybovali o tom, či bol prejazd správny a či Slovenka v českých farbách nebude po svojej jazde diskvalifikovaná.
"Boli dve možnosti prejazdu. Ja som to trénovala s Rakúšankami, ale evidentne som tak išla sama. Výsledok beriem veľmi pozitívne. Odnášam si úžasný zážitok a veľkú motiváciu," povedala pre JOJ Šport.
Pri zdravotných problémoch Petry Vlhovej bola jedinou slovenskou zástupkyňou Katarína Šrobová, ktorá debutovala vo Svetovom pohári. Vypadla však skoro, dokonca bez záberu televíznych kamier.
"Mám zmiešané pocity a je mi ľúto, že som nedošla ďalej. Bola to moja osobná chyba. Som však rada, že som tu mohla byť. Trať aj diváci boli skvelí.
Pred štartom som pociťovala stres, ktorý ma dobehol. Ukázalo mi to, na čom musím pracovať a na olympiáde už viem, čo môžem čakať," uviedla.
"Videl som približne tých pätnásť bránok, ktoré prešla. Mala dobrý rytmus a išla plynulo. Hoci vypadla, bude mať z toho zážitok a myslím si, že je to tiež správna motivácia pre ostatné dievčatá," dodal Král.