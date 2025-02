V najlepšej forme ju pribrzdila iba Vlhová. Po víťazstve v Courcheveli Shiffrinová plakala

V tej istej sezóne získala na svetovom šampionáte prvý titul majsterky sveta v slalome. Stala sa najmladšou lyžiarkou, ktorej sa to podarilo.

Jej ľavá lyža nachvíľu stratila kontakt so snehom, čo spôsobilo chybu. „Panebože, myslela som si, že som o to prišla,“ objímala v cieli svojho trénera.

„Hovorila som si: Skvelé. Idem si po svoju prvú medailu. A zrazu sa to stalo. To hádam nie. Nikdy sa však nemôžem vzdávať a vidíte...,“ komentovala svoju jazdu pre agentúru Associated Press.

Sezónu zakončila druhým malým glóbusom v najtočivejšej disciplíne. Ďalší ročník odštartovala skvele, keď vyhrala úvodný obrovský slalom v Söldene.

Najväčší rozdiel

Američanka v slalome dlhé roky absolútne dominovala. Najdominantnejšie víťazstvo dosiahla v domácich pretekoch v Aspene 2015.

Druhá Veronika Zuzulová zo Slovenska stratila 3,07 sekundy. Ide o najväčší časový rozdiel v histórii ženského slalomu. Zároveň týmto víťazstvom ukončila Shiffrinová 34-ročné čakanie na americkú víťazku v Aspene.