Shiffrinová jazdí o level vyššie. Teraz by sa k nej vedela priblížiť iba Vlhová, myslí si expertka

Poraziť sa môže iba sama. Mikaela Shiffrinová nemá v prebiehajúcej sezóne konkurenciu. Štyri slalomy, štyri víťazstvá. Zakaždým s náskokom viac ako sekundu.
„Je fantastická, sebavedomá. Ide do jazdy s tým, že vie, čo má urobiť. Courchevel jej sedí. Je tam dlhá cieľová rovinka, kde vie zrýchliť a využiť cit pre lyže,“ povedala v štúdiu JOJ Šport Jana Wolnerová.
V nočnom slalome v Courcheveli ju na pódiu doplnili druhá Camille Rastová a tretia Emma Aicherová.
Všetky chybovali
Američanke cestu za ďalším víťazstvom uľahčili aj súperky. Zo skupiny nasadených vypadli v prvom kole hneď tri – Lara Colturiová, Zrinka Ljutičová a Katharina Liensbergerová.
„Teraz sa hlavne sústredím na najbližšie preteky. Nebudem z toho robiť veľkú hlavu, stále je čo zlepšovať,“ povedala pre FIS Colturiová.
Talianka v albánskych farbách v úvodných troch pretekoch vždy stála na pódiu a pre Shiffrinovú bola jednou z najväčších súperiek v boji o malý glóbus.
Americká reprezentantka štartovala s číslom sedem. Od začiatku sa držala v zelených číslach a svoj náskok navyšovala. Predviedla agresívnu jazdu s istou dávkou rizika. Do cieľa prišla s obrovským náskokom 83 stotín sekundy na Rastovú.
„Nie je to jazda bez chýb, ale má výborné vedenie lyží. Potvrdzuje, že predvádza bezkonkurenčné jazdy,“ vravela Wolnerová.
„Každý v prvom kole spravil nejakú chybu. Bolo dôležité byť v pohybe a dynamická. To sa mi podarilo a spravilo výrazný rozdiel. Rastová bola z môjho pohľadu super rýchla, tak som musela ísť naplno.
Druhé kolo bude zaujímavé, trať sa bude meniť po odjazdení súperiek,“ povedala Shiffrinová pre FIS.
Vyšší level
„Je to pomerne ťažký slalom. Už v prvom kole sa na trati spravili ryhy. Prejazd do roviny bude náročnejší. Dôležité je zobrať rýchlosť, ale v sektore pred cieľom sú zatočené bránky, kde musí lyžiarka rýchlo reagovať. To bude rozhodovať,“ uviedla expertka ČT Sport Lucie Hrstková.
Na tretie miesto sa vyšvihla Aicherová.
„Nad jej výkonmi ostáva rozum stáť,“ reagoval moderátor Tomáš Budka na jej víťazstvo v zjazde minulý víkend. „Mohla by byť konkurentkou v boji o veľký glóbus, ak dokáže zbierať body naprieč disciplínami,“ doplnila ho Hrstková.
Druhé miesto udržala Rastová, ktorá aj napriek chybe prišla do cieľa v zelených číslach. „Snažila sa zopakovať dynamiku z prvého kola. Napriek pošmyknutiu bojovala. Vyhodilo ju, ale fantasticky z toho vykorčuľovala a rýchlo zareagovala,“ povedala Wolnerová.
Ani Shiffrinová nešla čisto. Podľa expertky JOJ Šport si americká lyžiarka postrážila vrchnú časť.
VIDEO: Víťazná jazda M. Shiffrinovej
„Na miernom kopci vie fantasticky kĺzať. Ostatné lyžiarky sú o triedu inde. Veľmi dobre vedela, ktoré pasáže si má postrážiť. Fantastická taktika. Mentálne aj lyžiarsky je úplne niekde inde,“ uznala Hrstková.
V cieli mala náskok 1,55 sekundy.
„Tlačila som do toho. Bolo to o tom, aby som si zobrala správnu rýchlosť a bojovala. Courchevel je stredisko, kde som raz hore a raz dole. Toto víťazstvo si vážim. Tvrdo pracujem a chcela by som zapracovať aj v obrovskom slalome,“ prezradila víťazka pre FIS.
Kto sa k nej priblíži?
Shiffrinová vyhrala úvodné štyri slalomové preteky v sezóne. Podobne si počínala aj v ročníku 2018/2019, keď prehrala jediné preteky s Petrou Vlhovou.
„Veľmi by sme si priali, aby to bola Vlhová, kto ju opäť porazí. Dúfam, že ju čoskoro uvidíme na štarte, no prvoradé je, aby bola zdravá. Ona išla vždy absolútne naplno, mala takú buldočiu povahu a myslím si, že teraz by sa ako jediná dokázala k nej priblížiť.
Nezabúdajme, že máme na štarte stále veľa kvalitných slalomárok a myslím si, že viaceré z nich ešte doladia formu smerom k olympiáde, ale momentálne je Mikaela o triedu ďalej než ostatné pretekárky.
Úprimne, neviem, čo by sa muselo stať, aby sa k nej dievčatá priblížili. Aj keď jej jazda úplne nevyjde, dokáže vyhrať o pol sekundy. Uvidíme, či to takto vydrží celú sezónu. Myslím si, že jej prioritou je olympiáda a je nastavená tak, že každé kolo ide úplne naplno.
Pokiaľ na štarte druhého kola vedie aj o sekundu, tak nejde jazdu na istotu, ale stále na plný plyn,“ priblížila pre Sportnet bývalá lyžiarka Klára Křížová.