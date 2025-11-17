Deväť víťazstiev, deväť sobov. Shiffrinová pomenovala posledného po blízkej osobe

BRATISLAVA. Úžasná séria v Levi pokračuje. Za posledných desať rokov nepoznali vo fínskom stredisku inú víťazku ako Mikaelu Shiffrinovú alebo Petru Vlhovú.
Američanka potvrdila, že zjazdovka Black Levi jej svedčí. V sobotňajšom slalome predviedla impozantný výkon a súperkám nedala najmenšiu šancu.
A pri výhre v Levi platí jednoduché pravidlo: víťazka si odnáša soba. Shiffrinová ich má už deväť. Najnovší prírastok dostal meno Winkie. To je prezývka jej mamy Eileen, ktorá stojí pri nej na všetkých kľúčových miestach kariéry.
Jej zvyšných osem sobov sa volá Rudolph, Sven, Mr. Gru, Ingemar, Sunny, Lorax, Grogu a Rori, čo je skratka pre Aurora Borealis (polárna žiara, pozn.).
Shiffrinová už dopredu hovorila, že úvod sezóny je pre ňu mimoriadne dôležitý. Je olympijská a zároveň prvá plná po zranení.
Chcela skočiť do nej sebavedomo – a presne to urobila. Výkon, ktorý nedal priestor na pochybnosti, či je pripravená bojovať o ďalší malý glóbus.