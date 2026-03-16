Prestaňte mi hovoriť, čo mám robiť, odkazuje Vonnová. Vráti sa ešte k lyžovaniu?

Jej pád na zimnej olympiáde v Cortine vyzeral hrozivo. Už v úvode zjazdu sa zachytila o bránku, čo ju otočilo a stratila nad sebou kontrolu.
Lindsey Vonnová kričala od bolesti, niekoľko minút ju ošetroval lekársky tím, aby ju napokon vrtuľníkom odviezli do najbližšej nemocnice.
Z cieľa sa na to bezmocne pozerala jej sestra Karin, ktorej v tej chvíli zostalo len dúfať, že jedna z najlepších lyžiarok histórie bude v poriadku.
Vonnová utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti, členka a absolvovala už niekoľko operácií. Dokonca jej hrozila amputácia ľavej nohy.
V súčte s jej predošlými zraneniami a tiež vekom, si len ťažko možno predstaviť jej návrat na svahy, no 41-ročná Američanka to nateraz nevylúčila.
Úspech aj pre medicínu
Vonnová prekvapila lyžiarsku verejnosť už v novembri 2024, keď oznámila, že sa po takmer šesťročnej prestávke vracia do kolotoča Svetového pohára.
Iba pol roka predtým jej pritom pri operačnom zákroku voperovali dve titánové časti do pravého kolenného kĺbu, s čím nikto súťažne nelyžoval.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026
"Je to úspech aj pre medicínu, keďže sa ukázalo, že aj s umelým kolenom sa dá lyžovať na vrcholovej úrovni. Bude veľmi zaujímavé sledovať jej výkony," vravel bývalý slovenský reprezentant Martin Bendik.
Jej návrat bol napokon úspešný. V závere sezóny 2024/2025 dosiahla druhé miesto v super-G v Sun Valley a v aktuálnom ročníku bola dlho líderkou poradia zjazdu, v ktorom si pripísala aj dve víťazstvá.
Tesne pred olympiádou však prišlo ďalšie zranenie. V Crans Montane ju zachytili až ochranné siete a pretrhla si predný skrížený väz v pravom kolene.
Ani to jej nezabránilo splniť si sen o účasti v Cortine. A hoci tam dopadla ešte horšie, dôvodom jej pádu nebolo zranenie zo Švajčiarska.
Otec vravel, že končí
Pár dní po pretekoch sa Lindsey Vonnová vyjadrila, že aj keď verila v oveľa krajšie olympijské vystúpenie, nič na svojom návrate neľutuje.
"Nedopadlo to podľa mojich predstáv, ale nemám žiadne výčitky. Byť v štartovacej bráne bol neopísateľný pocit. Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvo," uviedla na sociálnych sieťach.
Pri zozname jej zranení však ide teraz lyžovanie bokom a Američanka má pred sebou dlhú rehabilitáciu, aby sa vrátila späť do bežného života.
Vzhľadom na spomenuté okolnosti je na mieste otázka, či pád na zjazdovke Tofane definitívne ukončil kariéru trojnásobnej olympijskej medailistky.
Jej otec Alan Kildow mal na to jasný názor.
"Toto je koniec jej kariéry. Nebudú už žiadne ďalšie preteky Lindsey Vonnovej, pokiaľ mám na to nejaký vplyv," povedal deň po páde pre agentúru AP.
"Takéto pády môžu byť dramatické a traumatické. Je ťažké prijať, čo sa stalo. Človek môže upadnúť do emocionálneho šoku," dodal Kildow.
Nepotrebuje nikoho povolenie
Jeho dcéra však neprestáva udivovať a potvrdzuje, že patrí k najväčším bojovníčkam vo svete športu. Len 25 dní po ťažkom páde zverejnila video, v ktorom trénuje stehná, ramená, trup, chrbát a ruky.
Invalidný vozík vymenila za elektrickú kolobežku. Ľavé koleno, nohu, ako aj pravý členok, má vystužené ortézou, no tiež sa pochválila zábermi zo stacionárneho bicykla s tým, že robí pokroky každý deň.
Pri jej náture a odhodlanosti je všetko možné a hoci sa vyjadrila, že nie je pripravená diskutovať o svojej lyžiarskej budúcnosti, nateraz návratu na súťažné svahy nepovedala nie.
VIDEO: Prvé víťazstvo Lindsey Vonnovej po jej návrate
"Sústreďujem sa na zotavenie a návrat do normálneho života. Už šesť rokov som bola na dôchodku a aj mimo lyžovania mám úžasný život. Bolo neuveriteľné byť opäť svetovou jednotkou a stanoviť nové rekordy.
V mojom veku som jediná, kto rozhodne o mojej budúcnosti. Nepotrebujem nikoho povolenie na to, aby som robila to, čo ma robí šťastnou.
Možno to znamená opäť pretekať, možno nie. Čas ukáže. Prosím, prestaňte mi hovoriť, čo mám alebo nemám robiť. Dám vám vedieť, keď sa rozhodnem," napísala Vonnová na sociálnej sieti X.
Hoci je už vyše mesiaca zranená, v poradí zjazdu naďalej figuruje na treťom mieste a celkovo dosiahla sedem umiestnení na stupňoch víťaziek.