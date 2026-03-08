Skvelý skok Rakúšana z 30. miesta do prvej desiatky. Slalom v Slovinku ovládol Nór

Atle Lie McGrath.
Atle Lie McGrath. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|8. mar 2026 o 13:26
Braathen stratil druhé miesto o tri stotiny sekundy.

Svetový pohár v lyžovaní - Kranjska Gora

Výsledky - 1. a 2. kolo slalomu mužov:

1.

Atle Lie McGrath

Nórsko

1:38,85 min

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,01 s

3.

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,04 s

4.

Michael Matt

Rakúso

+ 0,06 s

5.

Linus Strasser

Nemecko

+ 0,09 s

6.

Clément Noel

Francúzsko

+ 0,12 s

Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath triumfoval v nedeľnom slalome Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore.

O jedinú stotinu prekonal krajana Henrika Kristoffersena a tretí skončil so stratou štyroch stotín Nór reprezentujúci Brazíliu Lucas Pinheiro Braathen.

McGrath si po sklamaní v Bormiu, kde nedokončil olympijský slalom, pripísal tretí triumf v prebiehajúcom ročníku SP a šiesty v kariére.

Víťaz prvého kola uspel v predposlednom slalome sezóny napriek tomu, že v druhom kole mal až 27. najrýchlejší čas.

Pinheiro Braathen po sobotňajšom triumfe v obrovskom slalome pridal druhé pódiové umiestnenie počas víkendového podujatia SP v slovinskom stredisku.

„Myslím si, že dnes to bolo iba o šťastí. Toľkokrát som už bol v kariére na 'zlej strane stotín'. Dve desatiny ma spolu stáli päť víťazstiev, takže je skvelé, že konečne som mal šťastie ja a zvíťazil som.

O glóbus to bude výborný boj až do konca. Pred druhým kolom som bol z toho príliš nervózny, ale stotiny boli na mojej strane, takže som šťastný. Víťazstvo venujem môjmu starému otcovi, veľmi mi chýba.

S tým, že som sa takto vrátil po olympiáde, má podľa mňa niečo spoločné, dohliadal na mňa,“ povedal v televíznom prenose McGrath, ktorý pred týmto slalomom viedol poradie disciplíny o jediný bod pred Braathenom a svoj náskok v Kranjskej Gore zvýšil na 41 bodov.

