Skvelý skok Rakúšana z 30. miesta do prvej desiatky. Slalom v Slovinku ovládol Nór

Svetový pohár v lyžovaní - Kranjska Gora
Výsledky - 1. a 2. kolo slalomu mužov:
1.
Atle Lie McGrath
Nórsko
1:38,85 min
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,01 s
3.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,04 s
4.
Michael Matt
Rakúso
+ 0,06 s
5.
Linus Strasser
Nemecko
+ 0,09 s
6.
Clément Noel
Francúzsko
+ 0,12 s
Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath triumfoval v nedeľnom slalome Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore.
O jedinú stotinu prekonal krajana Henrika Kristoffersena a tretí skončil so stratou štyroch stotín Nór reprezentujúci Brazíliu Lucas Pinheiro Braathen.
McGrath si po sklamaní v Bormiu, kde nedokončil olympijský slalom, pripísal tretí triumf v prebiehajúcom ročníku SP a šiesty v kariére.
Víťaz prvého kola uspel v predposlednom slalome sezóny napriek tomu, že v druhom kole mal až 27. najrýchlejší čas.
Pinheiro Braathen po sobotňajšom triumfe v obrovskom slalome pridal druhé pódiové umiestnenie počas víkendového podujatia SP v slovinskom stredisku.
„Myslím si, že dnes to bolo iba o šťastí. Toľkokrát som už bol v kariére na 'zlej strane stotín'. Dve desatiny ma spolu stáli päť víťazstiev, takže je skvelé, že konečne som mal šťastie ja a zvíťazil som.
O glóbus to bude výborný boj až do konca. Pred druhým kolom som bol z toho príliš nervózny, ale stotiny boli na mojej strane, takže som šťastný. Víťazstvo venujem môjmu starému otcovi, veľmi mi chýba.
S tým, že som sa takto vrátil po olympiáde, má podľa mňa niečo spoločné, dohliadal na mňa,“ povedal v televíznom prenose McGrath, ktorý pred týmto slalomom viedol poradie disciplíny o jediný bod pred Braathenom a svoj náskok v Kranjskej Gore zvýšil na 41 bodov.