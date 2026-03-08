ONLINE: 2. kolo slalomu v Kranjskej Gore dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v slovinskom stredisku Kranjska Gora slalomom. Druhé kolo je na programe o 12.30 h.
Slovensko na štarte nebude mať zastúpenie.
Kde sledovať slalom v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom - 2. kolo (Kranjska Gora, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
08.03.2026 o 12:30
Slalom mužov. 2. kolo, Kranjska Gora
Prebiehajúci
Prenos
18
Yule v cieli deviaty. Na Raschnera stratil 98 stotín sekundy a Rakúšan si tak polepšil už o 12 pozícii!
18
Náskok 46 stotín sekundy bude mať Daniel Yule.
19
Pohjolainen so stratou 92 stotín sekundy na 8. mieste.
19
S náskokom 41 stotín sekundy odštartuje najvyššie číslo v druhom kole Jesper Pohjolainen, ktorému sa to podarilo s číslom 54.
20
Ritchie so stratou 71 stotín sekundy na 5. mieste.
20
Po ňom uvidíme Benjamina Ritchieho.
21
Ax Swartz na 2. mieste. Na Raschnera stratil 37 stotín sekundy.
21
Štartuje Fabian Ax Swartz.
22
Grahl-Madsen so stratou 80 stotín sekundy piaty.
22
Po ňom uvidíme Hansa Grahla-Madsena.
23
Sala v cieli na 6. mieste. Na Raschnera stratil +1.14.
23
Odštartoval Tommaso Sala.
24
Seymour so stratou 79 stotín sekundy na 4. mieste.
24
Ako ďalší sa predstaví Jett Seymour.
25
Saccardi zdoláva len Popova.
25
Po ňom uvidíme Tommasa Saccardiho.
26
Zubčić predposledný.
26
Štartuje Filip Zubčić.
27
Azzolin so stratou 66 stotín sekundy na 3. mieste.
27
Ako ďalší sa predstaví Antoine Azzolin.
28
Popov so stratou +1.48 zatiaľ najpomalší.
28
Štartuje Albert Popov.
29
Aulnette prehráva s Raschnerom o 63 stotín sekundy.
29
Prekonať sa ho pokús Auguste Aulnette.
30
Raschner prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 1:39.11.
30
Dnešné druhé kolo nám svojou jazdou otvorí Dominik Raschner.
Výsledky prvého kola
1. Atle Lie McGrath (NOR) 48,23
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,17
3. Armand Marchant (BEL) +0,55
4. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,56
5. Fabio Gstrein (AUT) +0,62
6. Paco Rassat (FRA) +0,73
7. Clément Noël (FRA) +0,78
8. Tanguy Nef (SUI) +0,85
9. Michael Matt (AUT) +0,91
10. Linus Strasser (GER) +0,93
11. Eirik Hystad Solberg (NOR) +1,22
12. Alex Vinatzer (ITA) +1,37
13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,50
14. Joshua Sturm (AUT) +1,63
15. Ramon Zenhäusern (SUI) +1,68
16. Marco Schwarz (AUT) +1,87
17. Samuel Kolega (CRO) +1,92
18. Daniel Yule (SUI) +1,95
19. Jesper Pohjolainen (FIN) +2,00
20. Benjamin Ritchie (USA) +2,06
21. Fabian Ax Swartz (SWE) +2,09
22. Hans Grahl-Madsen (NOR) +2,10
23. Tommaso Sala (ITA) +2,15
24. Jett Seymour (USA) +2,19
25. Tommaso Saccardi (ITA) +2,22
26. Filip Zubčić (CRO) +2,30
27. Antoine Azzolin (FRA) +2,37
28. Albert Popov (BUL) +2,39
29. Auguste Aulnette (FRA) +2,40
30. Dominik Raschner (AUT) +2,41
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je slovinská Kranjska Gora.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:30.