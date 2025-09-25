FIS schválila génové testovanie pohlavia, otázke Rusov na olympiáde sa vyhýba

ŽENEVA. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) v stredu schválila politiku génového testovania pre určenie pohlavia v ženských disciplínach.
Odložila však rozhodnutie o tom, či niektorým ruským športovcom umožní štart s neutrálnym statusom na budúcoročných zimných olympijských hrách.
FIS uviedla, že bude spolupracovať s predstaviteľmi národných tímov na implementácii politiky, ktorá nadväzuje na jej rozhodnutie.
„Podmienky oprávnenosti sú založené na prítomnosti alebo neprítomnosti takzvaného génu SRY, génu určujúceho pohlavie prítomného na ľudskom chromozóme Y.“
Nie je jasné, do akej miery športovkyne s génom SRY predtým súťažili v ženských disciplínach FIS, medzi ktoré patrí alpské a bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, snoubording a freestyle lyžovanie.
Prezident FIS Johan Eliasch a aj líder Svetovej atletiky Sebastian Coe tento rok sľubovali ochranu ženskej kategórie.
„Táto politika je základným kameňom nášho záväzku chrániť ženský šport,“ povedal Eliasch a dodal: „Sme presvedčení, že existuje len jeden spravodlivý a transparentný spôsob, ako to dosiahnuť: spoliehaním sa na vedu a biologické fakty.“
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) má teraz svoju prvú prezidentku - dvojnásobnú olympijskú víťazku v plávaní Kirsty Coventryovú zo Zimbabwe.
Tá dohliadala na vytvorenie pracovnej skupiny expertov. Problémom pre športovcov vo Francúzsku a Nórsku, ktoré sú obe silné v zimných športoch je, že obe krajiny majú zákony zakazujúce génové testovanie z nelekárskych dôvodov. Informovala agentúra AP.