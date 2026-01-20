Návrat, ktorý môže povzbudiť aj Vlhovú. Bolo to pôsobivé, tiger je späť, píše expertka

Na tlačovej konferencii nechcela hovoriť o výsledkových cieľoch. Úspechom pre ňu bolo už len to, že sa po dlhom čase predstaví v súťažných pretekoch.
Federica Brignoneová sa v apríli minulého roka vážne zranila vo Val di Fassa, keď utrpela viacero zlomenín či pretrhnutie skríženého väzu v kolene.
Kto však sledoval utorňajší obrovský slalom v Kronplatzi sotva pomyslel na to, že skúsená Talianka má za sebou takmer ročnú lyžiarsku pauzu.
Už v prvom kole išlo dravo, nebojácne a vybojovala si siedmu priečku, ktorú vo svojej druhej jazde ešte o trochu zlepšila. Za konečné šieste miesto ju denník La Gazzetta dello Sport označil za úžasnú.
"Na výsledok som nemyslela. Už len zvládnuť emócie bolo dosť náročné. Som veľmi šťastná. Čo mi chýba? Trochu sebavedomia, ale to príde," povedala.
Z nervozity zabudla dýchať
Dvojnásobná víťazka Svetového pohára pôsobila pred pretekmi uvoľnene. Usmievala sa a mala úprimnú radosť z toho, že je po náročnom období späť.
Po prvej jazde však priznala, že keď zapichla paličky a dala sa do štartovej pozície, doľahli na ňu pocity, od ktorých je veľmi ťažké odosobniť sa.
"Nebola som si istá, či som pripravená. V hornej časti som bola stuhnutá a na niekoľko bránok som zabudla dýchať. Následne sa to rozbehlo, ale bola to pre mňa veľká skúška," uviedla 35-ročná lyžiarka.
Pred pretekmi spomenula, že v bežnom živote stále pociťuje istú bolesť. Nie je teda stopercentne fit, ale napriek tomu bojovala s najlepšími.
"Federica vôbec nevyzerá, že by mala bolesti. Vzhľadom na to, čím si prešla, bola výborne pripravená a klobúk dole pred ňou. Proste, keď to niekto vie, tak to vie," vravela pre JOJ Šport expertka Jana Wolnerová.
VIDEO: Zostrih z obrovského slalomu žien z Kronplatzu 2026
Talianska novinárka Lia Capizziová vyzdvihla, že sa Brignoneová vrátila na jednom z najťažších svahov, ktorý si vyžaduje technickú dokonalosť.
"Návrat na šiestom mieste so stratou 1,23 sekundy? Pôsobivé, až nemysliteľné. Aj to dokazuje, akou šampiónkou Federica je. Tiger je späť," zakončila Capizziová narážajúc na tradičnú Brignoneovej prilbu.
Namiesto Špindlu do Cortiny
Jej návrat do kolotoča Svetového pohára po 292 dňoch je pre taliansky šport udalosťou týchto dní. Gratuláciu dostala lyžiarka aj od tenisovej jednotky.
"To, čo dokázala, je fenomenálne, bez ohľadu na výsledky. Viem, koľko toho obetovala, aby dosiahla svoj olympijský cieľ a ja jej prajem všetko najlepšie," uviedol Jannik Sinner počas prebiehajúceho Australian Open.
V rozhovore pre Eurosport s Francescou Marsagliou už Brignoneová nedokázala zadržať slzy, čo tiež svedčí o tom, ako veľa pre ňu tento deň znamená.
Svojim návratom môže inšpirovať aj Slovenku Petru Vlhovú, ktorá so zranením bojuje už dva roky, no v Cortine chce byť na štarte slalomu, v ktorom sa pred štyrmi rokmi stala v Pekingu olympijskou víťazkou.
Brignoneová tiež potvrdila, že generálku na olympijský obrovský slalom v Špindlerovom Mlyne vynechá a presunie sa do Cortiny, kde bude pracovať na tom, aby napredovala v rýchlostných disciplínach.
"Som naozaj rada, že som pred olympiádou súťažila aspoň v jedných pretekoch. Nevedela som, ako moje telo zareaguje. Je to úžasný deň, ale potrebujem viac tréningu a musím lyžovať ešte rýchlejšie," dodala.
Shiffrinová dva roky bez pódia
O niečo smutnejšia bola Mikaela Shiffrinová, ktorý neukončila svoje čakanie na pódium z obrovského slalomu. Táto séria trvá už tucet pretekov.
Naposledy bola v "obráku" na stupňoch víťaziek presne pred dvoma rokmi v Jasnej, kde Brignoneová rýchlo vypadla a Vlhová sa nešťastne zranila.
Tentokrát ju delili od top 3 štyri desatiny, ktoré stratila na Saru Hectorovú. Športovo ocenila aj návrat Brignoneovej - označila ho za veľkolepý.
Zo štvrtého víťazstvo v sezóne a zároveň v kariére sa tešila Rakúšanka Julia Scheibová, ktorá v súčte oboch kôl zdolala Camille Rastovú o 37 stotín.
VIDEO: Julia Scheibová v 2. kole obrovského slalomu v Kronplatzi 2026
"O takejto sezóne som ani nesnívala. Kronplatz je pre mňa magické miesto, pretože tu sa všetko začalo (v roku 2018 tu debutovala vo SP, pozn.).
Zažila som tu aj ťažké chvíle, ale dnešok je perfektný. Cítila som sa veľmi dobre a hoci v prvom kole nebola spodná časť najlepšia, druhé kolo bolo bezchybné. Trať bola plynulejšia, čo mi vyhovovalo," povedala pre ORF.
"Vyhrala zaslúžene. Druhé kolo bolo o osem sekúnd rýchlejšie ako to prvé, nebála sa pustiť lyže a z oblúkov krásne vychádzala do rýchlosti. Najmä v spodnej časti išla neuveriteľne," zhodnotila Wolnerová.
V poradí disciplíny vedie pred Rastovou o 139 bodov a už tento víkend môže v Špindlerovom Mlyne za istých okolností oslavovať zisk malého glóbusu.
"V troch pretekoch sa toho ešte môže veľa stať. Sústredím sa len na ďalší štart a na moje lyžovanie," dodala rakúska špecialistka na obrovský slalom.