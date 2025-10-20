Niekoľkokrát si poplakala. Ledecká si definitívne vybrala medzi lyžami a snoubordom

PRAHA. Trojnásobná olympijská šampiónka Ester Ledecká sa na budúcoročných ZOH v Taliansku predstaví primárne v paralelnom obrovskom slalome na snouborde.
Štartovať by chcela aj v lyžiarskom zjazde, no disciplíny v programe časovo kolidujú. Ledecká sa však napriek tomu nevzdáva nádeje, že by prípadným rýchlym presunom stihla aj preteky na lyžiach, v ktorých získala šokujúce zlato v super-G na hrách v Pjongčangu 2018.
Tridsaťročná česká reprezentantka sa rozhodla zabojovať o svoju tretiu zlatú medailu v snoubordingu. Uprednostňuje ho pred zjazdom, v ktorom si vybojovala bronz na tohtoročných MS v alpskom lyžovaní v Saalbachu.
Ledecká oznámila svoje rozhodnutie na pondelňajšej tlačovej konferencii v Prahe. „Niekoľkokrát som si kvôli tomu poplakala, ale chápem, že nie je jednoduché koordinovať olympijský program.
Verila som, že to bude možné, navyše som jediná športovkyňa, ktorej sa podarilo tretíkrát kvalifikovať sa na podujatie v dvoch športoch. Dúfala som, že to zohľadnia,“ citoval Ledeckú portál Sport.cz.
Na pozíciu číslo jeden postavila snoubording, no verí, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok stihne aj zjazd. „Ako veľmi v to verím? Topiaci sa aj slamky chytá,“ povedala Ledecká.
Obe jej disciplíny sú naplánované na rovnaký deň - 8. februára 2026. „V tejto chvíli sme si, žiaľ, istí, že sa program nezmení. Je nám to ľúto, ale za daných okolností sme urobili maximum,“ doplnil Jiří Kejval, predseda Českého olympijského výboru.
Kejval sa snažil zmeniť program v rámci Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Konalo sa aj online stretnutie medzi Ledeckou a vtedajším športovým riaditeľom MOV Kitom McConnellom.
Zúčastnil sa na ňom aj šéf Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Johan Eliash, ktorý takisto presadzoval zmenu programu v prospech českej súťažiacej.