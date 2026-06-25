Štvornásobný olympijský šampión chce pokračovať: Stále si to viem užívať

Nemecký bobista Francesco Friedrich chce pokračovať v aktívnej kariére až do ZOH 2030 vo Francúzskych Alpách. Pre najúspešnejšieho bobistu histórie by to bola už piata zimná olympiáda.
Tridsaťšesťročný Friedrich má na konte 16 titulov majstra sveta, štyri zlaté a dve strieborné olympijské medaily a dokopy 89 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára.
O štyri roky plánuje svoju bohatú medailovú zbierku ešte rozšíriť o ďalšie cenné kovy spod piatich kruhov. „Bobový šport je stále moja vášeň.
Prečo by som sa mal vzdať niečoho, v čom sa mi darí a čo si stále viem užívať? Venujem sa tomu, trénujem s tímom v lete, pripravujem sa na sezónu a potom súťažím na najvyššej úrovni,“ citovala Friedricha agentúra DPA.
Nemecký reprezentant triumfoval v súťaži dvojbobov a štvorbobov na ZOH 2018 i 2022, na tohtoročnej zimnej olympiáde skončil v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo v oboch disciplínach druhý za krajanom Johannesom Lochnerom.
Ten medzičasom ukončil kariéru, pričom jeho brzdár Georg Fleischhauer sa stal členom Friedrichovho tímu. Novozložená zostava zažije svoj prvý veľký test budúci rok na MS v nórskom Lillehammeri.