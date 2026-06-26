Bývalú lyžiarsku hviezdu po zadržaní prepustili. Látky podľa neho patrili jeho priateľovi

Na archívnej snímke z 2. februára 2015 vtedajší americký lyžiar Bode Miller.
Na archívnej snímke z 2. februára 2015 vtedajší americký lyžiar Bode Miller. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. jún 2026 o 17:34
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Miller mal pri sebe 4,1 gramu halocinogénnych húb.

Obvinenia proti bývalému americkému lyžiarovi Bodeovi Millerovi z držania psychotropných látok stiahli. V piatok to potvrdila prokurátorka v štáte Idaho Lindsey Blakeová.

Štyridsaťosemročnú dlhoročnú oporu americkej reprezentácie zadržala začiatkom mesiaca polícia po kontrole vozidla, nájdené drogy však podľa olympijského šampióna z roku 2010 zo superkombinácie a štvornásobného majstra sveta patrili jeho priateľovi.

„Hoci mala polícia pravdepodobne dostačujúci dôvod na zatknutie pána Millera začiatkom júna, nedávno sme obdržali informácie, na základe ktorých náš úrad rozhodol, že je v záujme spravodlivosti obvinenia z priestupku stiahnuť.

Nebudem diskutovať o detailoch týchto nedávnych informácií, pretože súvisia s iným prebiehajúcim prípadom,“ citovala z Blakeovej vyhlásenia agentúra AP.

Podľa policajnej správy mal Miller pri sebe 4,1 gramu halocinogénnych húb. Po zadržaní ho prepustili na kauciu 5000 dolárov. Miller na súde neskôr poprel, že by psychotropné látky patrili jemu.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Na archívnej snímke z 2. februára 2015 vtedajší americký lyžiar Bode Miller.
Na archívnej snímke z 2. februára 2015 vtedajší americký lyžiar Bode Miller.
Bývalú lyžiarsku hviezdu po zadržaní prepustili. Látky podľa neho patrili jeho priateľovi
dnes 17:34
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