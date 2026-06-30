Zlom v krasokorčuľovaní. Návrat Rusov a Bielorusov, ale s obmedzeniami

Adelija Petrosianová.
Adelija Petrosianová. (Autor: TASR/AP)
SITA|30. jún 2026 o 12:57
ShareTweet1

Medzinárodná korčuliarska únia povolila návrat korčuliarov do medzinárodných súťaží.

Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) od sezóny 2026/2027 povolila účasť športovcov z Ruska a Bieloruska na svojich medzinárodných podujatiach.

Po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 boli ruskí a bieloruskí športovci vylúčení z týchto akcií.

ISU však teraz rozhodla, že reprezentanti oboch krajín môžu štartovať v súťažiach bez štátnych symbolov, teda bez vlajok, dresov a hymien.

Účasť bude podmienená dodržiavaním neutrálneho statusu, ktorého cieľom je zdôrazniť princíp čestnej športovej súťaže na ľade.

Počas tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo umožnila ISU účasť obmedzenému počtu ruských a bieloruských športovcov súťažiť pod neutrálnou vlajkou v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Na sezónu 2026/2027 budú platiť pre týchto korčuliarov znížené kvóty, a to kvôli ich neprítomnosti na podujatiach ISU počas viac ako trojročného obdobia a nemožnosti získať počas tejto doby body v rebríčku.

Návrat ruských športovcov je veľmi významný v oblasti krasokorčuľovania, keďže Rusko má v tomto športe výrazný vplyv. Na ZOH 2022 v Pekingu získali ruskí korčuliari šesť z pätnástich medailí v krasokorčuľovaní.

Krasokorčuľovanie

    Adelija Petrosianová.
    Adelija Petrosianová.
    Zlom v krasokorčuľovaní. Návrat Rusov a Bielorusov, ale s obmedzeniami
    dnes 12:571
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Krasokorčuľovanie»Zlom v krasokorčuľovaní. Návrat Rusov a Bielorusov, ale s obmedzeniami