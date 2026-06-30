Zlom v krasokorčuľovaní. Návrat Rusov a Bielorusov, ale s obmedzeniami

Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) od sezóny 2026/2027 povolila účasť športovcov z Ruska a Bieloruska na svojich medzinárodných podujatiach.
Po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 boli ruskí a bieloruskí športovci vylúčení z týchto akcií.
ISU však teraz rozhodla, že reprezentanti oboch krajín môžu štartovať v súťažiach bez štátnych symbolov, teda bez vlajok, dresov a hymien.
Účasť bude podmienená dodržiavaním neutrálneho statusu, ktorého cieľom je zdôrazniť princíp čestnej športovej súťaže na ľade.
Počas tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo umožnila ISU účasť obmedzenému počtu ruských a bieloruských športovcov súťažiť pod neutrálnou vlajkou v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
Na sezónu 2026/2027 budú platiť pre týchto korčuliarov znížené kvóty, a to kvôli ich neprítomnosti na podujatiach ISU počas viac ako trojročného obdobia a nemožnosti získať počas tejto doby body v rebríčku.
Návrat ruských športovcov je veľmi významný v oblasti krasokorčuľovania, keďže Rusko má v tomto športe výrazný vplyv. Na ZOH 2022 v Pekingu získali ruskí korčuliari šesť z pätnástich medailí v krasokorčuľovaní.