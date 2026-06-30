Dvojnásobný olympijský víťaz v krasokorčuľovaní zomrel. Neprežil operáciu srdca

Vo veku 58 rokov zomrel dvojnásobný olympijský víťaz v krasokorčuľovaní športových dvojíc Artur Dmitrijev.
Bývalý ruský reprezentant neprežil operáciu srdca v moskovskej nemocnici. Informovala o tom agentúra TASS.
Dmitrijev na olympijských hrách v roku 1992 v Albertville triumfoval v súťaži športových dvojíc s Nataljou Miškutenkovou, o šesť rokov neskôr na olympiáde v Nagane pridal ďalšiu zlatú medailu po boku Oksany Kazakovovej.
S Miškutenkovou získal Dmitrijev aj striebro na olympijských hrách v roku 1994 v Lillehammeri a vybojoval dva tituly majstra sveta v rokoch 1991 a 1992.
S Kazakovovou v roku 1996 zvíťazili na majstrovstvách Európy.