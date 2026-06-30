Dvojnásobný olympijský víťaz v krasokorčuľovaní zomrel. Neprežil operáciu srdca

Artur Dmitrijev
Artur Dmitrijev (Autor: Golden Skate)
ČTK|30. jún 2026 o 07:50
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Vybojoval aj dva tituly majstra sveta.

Vo veku 58 rokov zomrel dvojnásobný olympijský víťaz v krasokorčuľovaní športových dvojíc Artur Dmitrijev.

Bývalý ruský reprezentant neprežil operáciu srdca v moskovskej nemocnici. Informovala o tom agentúra TASS.

Dmitrijev na olympijských hrách v roku 1992 v Albertville triumfoval v súťaži športových dvojíc s Nataljou Miškutenkovou, o šesť rokov neskôr na olympiáde v Nagane pridal ďalšiu zlatú medailu po boku Oksany Kazakovovej.

S Miškutenkovou získal Dmitrijev aj striebro na olympijských hrách v roku 1994 v Lillehammeri a vybojoval dva tituly majstra sveta v rokoch 1991 a 1992.

S Kazakovovou v roku 1996 zvíťazili na majstrovstvách Európy.

Krasokorčuľovanie

    Artur Dmitrijev
    Artur Dmitrijev
    Dvojnásobný olympijský víťaz v krasokorčuľovaní zomrel. Neprežil operáciu srdca
    dnes 07:50
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