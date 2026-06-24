Olympijský šampión skončil na polícii. Legendárneho zjazdára zadržali kvôli drogám v aute

Bývalý vynikajúci zjazdár Bode Miller skončil na polícii po zadržaní v štáte Idaho kvôli dvom drogovým deliktom.
Štyridsaťosemročný olympijský víťaz a štvornásobný majster sveta sa dopustil priestupku na diaľnici a hliadka následne zistila, že jeho priateľ mal vo vozidle malé množstvo konope a fajku a Miller halucinogénne huby.
Po zaplatení kauze 5000 dolárov je americký búrlivák na slobode, no 29. júna sa má podľa informácií médií dostaviť na súd. Vinu popiera.
Podľa televíznej stanice ABC zadržali policajti Millera už 6. júna v štáte Idaho. Zastavili ho po tom, čo prekročil povolenú rýchlosť pri predbiehaní, za čo dostal pokutu a zaplatil ju.
Ďalšie previnenie odmieta. "Plne sme s políciou spolupracovali. Kamarát mal malé množstvo konope a fajku, o čom som nemal poňatia.
Dúfam, že obvinení z priestupkov budú po preskúmaní faktov stiahnutí, "napísal americký lyžiar na sociálnych sieťach.
Štát Idaho má jedny z najprísnejších zákonov týkajúcich sa drog v USA. Počas lyžiarskej kariéry Miller vybojoval zlato na hrách vo Vancouveri v roku 2010 v superkombinácii, má tiež tri olympijské striebra a dva bronzy.
Na MS vyhral štyri preteky v rokoch 2003 a 2005. Krištáľové glóbusy za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári získal dva, čiastkových víťazstiev v SP má 33.
S vrcholovým lyžovaním skončil na jeseň roku 2017.