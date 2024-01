V Rakúsku rozhodovali stotinky. Super-G má novú líderku v hodnotení

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - super-G žien

Doterajšia líderka disciplíny Sofia Goggiová stratila kontakt s podkladom po treťom medzičase a spadla. Síce sa postavila opäť na lyže a prišla do cieľa, no už bez meraného výsledku. Prvýkrát v sezóne tak v super-G chýbala na pódiu.

Práve Nórka bola najbližšie k prekonaniu Hütterovej. Zákrutu "panoráma" prešla iným spôsobom ako ostatné pretekárky a získala v tomto úseku 47 stotín, no v závere náskok stratila a zaradila sa na druhú priečku, zopakovala umiestnenie z Val d'Isere.

Hütterová sa najlepšie vyrovnala s náročnou traťou, ktorej väčšina bola v tieni. Domáca pretekárka držala zjazdový postoj a dobre sa vyrovnala aj so zákrutou "panoráma".

Jej zaváhanie nevyužila Brignoneová, ktorá neudržala rýchlosť na úseku "Tischboden" a do cieľa prišla štvrtá.

Hütterová dosiahla piate prvenstvo v kariére v SP, štvrté v superobrovskom slalome. Bol to deviaty super-G na trati v stredisku Altemarkt-Zauchensee a z triumfu sa tešila deviata zjazdárka. Naposledy uspela domáca pretekárka v roku 2004, keď vyhrala Alexandra Meissnitzerová.

"V každej jazde nájdem niečo, čo sa dá zlepšiť, ale myslím si, že to bolo takmer dokonalé. Je pekné vidieť v cieli zelené čísla. Teším sa o to viac, že sa mi to podarilo doma v Rakúsku," uviedla víťazka podľa agentúry AFP.