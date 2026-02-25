Impulz po nevydarenej olympiáde. Ledecká vyhrala tréning na zjazd

Ester Ledecká
Ester Ledecká (Autor: TASR/AP)
ČTK|25. feb 2026 o 14:15
ShareTweet0

Svetový pohár pokračuje podujatím v Andorre.

Lyžiarka Ester Ledecká vyhrala úvodný tréning na piatkový zjazd Svetového pohára v Soldeu. Česká reprezentantka zvíťazila s náskokom 37 stotín pred Taliankou Nicol Delagovou.

Lyžiarky v Soldeu čakajú prvé preteky po olympiáde, kde sa Ledeckej nedarilo. V super-G, v ktorom v roku 2018 získala zlato, spadla a neuspela ani na snowboarde v paralelnom slalome, v ktorom sa usilovala o tretí triumf pod piatimi kruhmi za sebou. V Livigne nečakane vypadla už vo štvrťfinále.

Paulína Bátovská Fialková, Lindsey Vonnová a Atle Lie McGrath.
Súvisiaci článok
Olympiáda bez šťastného konca. Favoriti, ktorým sa v Miláne rozpadli medailové ambície a sny

Zjazd v Soldeu je na programe v piatok. V sobotu sa v andorskom stredisku uskutoční superobrovský slalom, ktorý je náhradou za zrušené januárové preteky z Zauchensee.

Ďalšie super-G sa pôjde v nedeľu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Ester Ledecká
Ester Ledecká
Impulz po nevydarenej olympiáde. Ledecká vyhrala tréning na zjazd
dnes 14:15
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Impulz po nevydarenej olympiáde. Ledecká vyhrala tréning na zjazd