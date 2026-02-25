Impulz po nevydarenej olympiáde. Ledecká vyhrala tréning na zjazd

Lyžiarka Ester Ledecká vyhrala úvodný tréning na piatkový zjazd Svetového pohára v Soldeu. Česká reprezentantka zvíťazila s náskokom 37 stotín pred Taliankou Nicol Delagovou.
Lyžiarky v Soldeu čakajú prvé preteky po olympiáde, kde sa Ledeckej nedarilo. V super-G, v ktorom v roku 2018 získala zlato, spadla a neuspela ani na snowboarde v paralelnom slalome, v ktorom sa usilovala o tretí triumf pod piatimi kruhmi za sebou. V Livigne nečakane vypadla už vo štvrťfinále.
Zjazd v Soldeu je na programe v piatok. V sobotu sa v andorskom stredisku uskutoční superobrovský slalom, ktorý je náhradou za zrušené januárové preteky z Zauchensee.
Ďalšie super-G sa pôjde v nedeľu.