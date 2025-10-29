Svahy v Bormiu poznajú veľmi dobre. Žampovci chcú opäť písať olympijský príbeh

BRATISLAVA. Bratia Adam a Andreas Žampovci veria, že sa spoločne predstavia na štvrtých zimných olympijských hrách a že v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 22. februára 2026) nebudú jediní dvaja zástupcovia slovenského alpského lyžovania.
Kvalifikačný proces sa uzavrie 18. januára.
„Je to veľký športový sviatok, sen každého športovca dostať sa tam, a ak tam spraví aj nejaký výsledok, tak si ho pamätá celý život.
Človeka to motivuje k ešte lepším výkonom, chce tam vždy podať maximum,“ povedal Adam Žampa, ktorý so svojím mladším bratom štartovali už v Soči, Pjongčangu a Pekingu.
Tridsaťpäťročný pretekár dosiahol najlepšie umiestnenia pri svojom prvom vystúpení pod piatimi kruhmi.
V ruskom Soči skončil piaty v kombinácii a šiesty v slalome. Jeho mladší brat má na konte 9. miesto v súťaži miešaných tímov v Pjongčangu a 16. v obráku v Pekingu.
Adama Žampu teší, že sa zimné hry uskutočnia v tradičnej lyžiarskej krajine: „Pre lyžiarov je to taká mekka.
Navyše je super zažiť olympiádu doma v Európe. Je to veľmi prístupné a myslím si, že aj tá atmosféra dokáže vyburcovať pretekárov, aby zajazdili ešte lepšie. Naposledy v Pekingu to bolo bez divákov, bol covid a veľmi chýbali.“
VIDEO: Žampovci o ZOH
Mužské súťaže prebehnú na slávnej zjazdovke Stelvio v Bormiu. „O dolinu vedľa v Santa Catarine som mal dva veľmi dobré výsledky. V Bormiu je extrémne náročný kopec, najmä čo sa týka zjazdu.
Kitzbühel je vo svete lyžovania obrovské meno, ale Stelvio má tiež niečo do seba. V obráku má šancu ktokoľvek prekvapiť,“ povedal Adam Žampa.
Po zranení kolena je už takmer 100 percentne fit: „Drží koleno aj celé telo, čo ma teší v mojom pokročilom športovom veku. Štart sezóny v Söldene mi nevyšiel, keď som sa nedostal do 2. kola, ale som rád, že Andreasovi áno.
Chceme vyjazdiť dve miestenky pre mužov. Prípravu som mal dobrú, na Novom Zélande som sa presvedčil, že sa stále môžem porovnávať s najlepšími.“
Andreasovi Žampovi vyšiel štart vo Svetovom pohári lepšie, v obrovskom slalome v Söldene obsadil 28. miesto a v rakúskom stredisku bodoval prvýkrát.
„Som spokojný, sú to prvé body. To, čo som tam ukázal je to, na čom som pracoval celé leto a celú prípravu.
Som rád za každý bod v SP, nie je to jednoduché, treba si to vážiť, ale viem, že toto je len začiatok a verím, že na ďalších Svetových pohároch to bude len lepšie a lepšie,“ povedal s tým, že najbližší mesiac ho čaká pretekárska pauza a bude sa pripravovať doma vo Vysokých Tatrách.
Tridsaťdvaročný pretekár sa v predsezónnej príprave zameral na olympiádu a preto strávil podstatnú časť práve v dejisku mužských súťaží v Bormiu.
„Teším sa, poznám to tam a v príprave som tam trénoval sedem týždňov, aby som sa tam cítil naozaj sebaistý, sebavedomý, takže verím, že to tak bude aj vo februári. Verím, že olympiáda bude skvelá, fantastická.
Taliani vedia byť temperamentní, športovci sú prirodzene temperamentní, všetci chcú zvíťaziť a podať top výkony, pre ktoré dlhodobo trénujú a snívajú o nich. Takže si myslím, že môže byť naozaj výnimočná,“ dodal.