Žampovci sa tešia na olympijskú sezónu. Andreas má top formu, hovorí Adam

BRATISLAVA. Slovenskí lyžiari Adam a Andreas Žampovci veria, že na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6.-22. februára) budú reprezentovať Slovensko obaja.
Adam Žampa chce odjazdiť sezónu tak, aby si nič nevyčítal. Jeho mladší brat Andreas dodal, že je s prípravou spokojný a dúfa, že na ňu nadviaže aj vo Svetovom pohári.
Obaja sa predstavili v auguste na Novom Zélande na podujatí regionálneho seriálu pod hlavičkou Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).
Andreas triumfoval v pretekoch v obrovskom slalome, pričom Adam obsadil šiestu priečku a v slalome tretiu.
„Som veľmi motivovaný, aby som sa dostal na štvrtú olympiádu, pretože by to bola pre mňa prvá olympiáda v Európe, kde to žije lyžovaním oveľa viac ako kdekoľvek inde. Je to pre mňa obrovská výzva a motivácia, najmä po tom zranení. Aj keď som skúsenejší pretekár, tak si myslím, že stále na to mám.
Na Novom Zélande som bol v prvých kolách veľmi rýchly a v druhých prišli chyby, ale o to viac tam potiahol práve 'Andy'. Sme jeden tím a ja verím, že olympijská sezóna bude dobrá. Idem do nej s tým, že idem do toho na sto percent, aby som si to raz nevyčítal,“ povedal 35-ročný Adam Žampa.
Jeho najlepším výsledkom na olympiáde je 5. miesto v superkombinácii na ZOH 2014 v Soči, v slalome vtedy obsadil 6. priečku. V konkurencii svetových lyžiarov sa chce presadiť aj túto zimu.
„V mužskom lyžovaní je každá brzda alebo maličká neistota obrovská strata. Najväčšia výzva je, aby som jazdil na svojich sto percent, lebo človek si musí byť sebaistý v tom, že jeho telo je stopercentne pripravené a má natrénované.
Mladá generácia ide do toho naplno a ako si pamätám, keď je človek mladý, tak sa absolútne nezamýšľa nad tým, či sa niečo stane alebo ho niečo bolí, ide na plný plyn.
Mladá generácia ti nedá vydýchnuť a keď tam chceš byť, tak musíš spojiť svoje skúsenosti so stopercentným nastavením. Chcem v oboch jazdách podávať top výkon. A konštantne, pretože konštantnosť dokáže na konci sezóny veľa vecí zmeniť,“ pokračoval.
Jeho kariéru pribrzdilo zranenie v Jasnej v januári 2024. Po zdravotnej stránke sa už cíti v poriadku a je pripravený zbierať dôležité body v SP.
„Po zranení v Jasnej to nebolo jednoduché, bolo to veľmi bolestivé zranenie. Keď som teraz jazdil po trošku rozbitých kopcoch s vyšším štartovým číslom, tak koleno držalo a aj hlava si našla istotu. Je to o tom, ako to v daný deň vyjde.
Po zranení je najťažšie to, že človeku padne štartové číslo a kým sa zozadu prebojuje, tak to rok-dva trvá. Prvý rok bol oťukávajúci, podarilo sa mi vyjazdiť lepšie body ako predtým. A keď chce človek preraziť vo Svetovom pohári, tak je to o tej konštantnosti, o ktorej som hovoril,“ reagoval Adam Žampa.
Na olympiádu, ak si Slováci nevybojujú ďalšiu miestenku, by aktuálne poslal brata Andreasa: „Zatiaľ máme jedno miesto, ale konečný termín je 17. január. Dovtedy máme dosť veľa obrovských slalomov na to, aby sa podarilo vyjazdiť druhé a možno aj tretie miesto. Najjednoduchšie bude, keď budeme v prvej tridsiatke, vtedy Slovensku automaticky pridelíme ďalšie miesto. Ja verím, že sa to podarí.
Andreas má top formu a má tam ísť najlepší, čo je aktuálne on. Verím, že sa mu podarí vyjazdiť miesto, možno aj pre mňa, a keď to nebudem ja, tak možno niekto ďalší zo Slovákov, ktorý bude v danú dobu najlepší. Na olympiáde je možné všetko, ako som ukázal v Soči. Častokrát sú na ZOH prekvapenia, a to je možné aj na tejto olympiáde, takže to ma motivuje.“
Motivácia nechýba ani Andreasovi Žampovi.
„Olympiáda je tá najväčšia motivácia pre každého športovca. Je to môj veľký cieľ a mám správne roky aj telo na to, aby som urobil čo najlepší výsledok. Nový Zéland je len kontinuálny výsledok prípravy a našej cesty, ktorú máme s tímom. Verím, že to bude pokračovať aj vo Svetovom pohári, ktorý začína už koncom októbra.
Je to olympiáda v Taliansku. V Bormiu máme skúsenosti so zjazdovkou a ja osobne chcem podať čo najlepší výkon, aby nielen ja, ale aj celé Slovensko bolo na to hrdé. Aby sme motivovali ďalšie generácie, aby športovali a boli to práve zimné športy,“ vyjadril sa 32-ročný lyžiar.
Tradičný štart sezóny SP v rakúskom Söldene je na programe 25. októbra, najskôr sa uskutoční obrovský slalom mužov.
"Zdravotne je všetko fajn, čo je veľmi dôležité, lebo človek musí byť zdravotne stopercentne v poriadku, keď chce podávať výkony s ostatnými top svetovými lyžiarmi.
Kondičnú časť sme každý poňali trochu individuálne, ja osobne som bol v práve v Bormiu šesť týždňov. Mal som tam náročný tréningový plán, ktorý nebol zameraný len na fyzickú aktivitu, ale aj na mentálnu stránku. Je to jeden z úspešných krokov vo veľkom pláne, ktoré sú za nami.
Teším sa, že som pripravený do novej sezóny a verím, že to bude pokračovať aj na pretekoch Svetového pohára,“ dodal Andreas Žampa.