ONLINE: Luxembursko - Nemecko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

LUXEMBURG. Luxembursko a Nemecko dnes hrajú piaty zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí Stade de Luxembourg v Luxembursku.
Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Luxembursko - Nemecko dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina A, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina A 2024/2025
14.11.2025 o 20:45
Luxembursko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Luxemburskom a Nemeckom.
Luxembursko
Luxembursko vstupuje do dnešného zápasu v náročnej pozícii. V kvalifikácii zatiaľ nezískalo žiadny bod a nachádza sa na poslednom mieste tabuľky. V štyroch zápasoch prehralo so Slovenskom 0:2, Nemeckom 0:4, opäť so Slovenskom 0:1 a Severné Írsko ich zdolalo 1:3. Tím sa bude spoliehať najmä na organizovanú defenzívu a hľadať šance z protiútokov, no bude čeliť veľkému tlaku favorita, ktorý bojuje o postup.
Nemecko
Nemecko do zápasu vstupuje ako jasný favorit a stále bojuje o postup na MS 2026. V štyroch kvalifikačných zápasoch zvíťazilo nad Severným Írskom 1:0, Luxemburskom 4:0 a opäť nad Severným Írskom 3:1, pričom jedinú prehru utrpelo proti Slovensku 0:2. Výkonnosť tímu je stabilná, obrana aj útok fungujú, a cieľom je potvrdiť pozíciu favorita a získať ďalšie dôležité body.
Luxembursko
Luxembursko vstupuje do dnešného zápasu v náročnej pozícii. V kvalifikácii zatiaľ nezískalo žiadny bod a nachádza sa na poslednom mieste tabuľky. V štyroch zápasoch prehralo so Slovenskom 0:2, Nemeckom 0:4, opäť so Slovenskom 0:1 a Severné Írsko ich zdolalo 1:3. Tím sa bude spoliehať najmä na organizovanú defenzívu a hľadať šance z protiútokov, no bude čeliť veľkému tlaku favorita, ktorý bojuje o postup.
Nemecko
Nemecko do zápasu vstupuje ako jasný favorit a stále bojuje o postup na MS 2026. V štyroch kvalifikačných zápasoch zvíťazilo nad Severným Írskom 1:0, Luxemburskom 4:0 a opäť nad Severným Írskom 3:1, pričom jedinú prehru utrpelo proti Slovensku 0:2. Výkonnosť tímu je stabilná, obrana aj útok fungujú, a cieľom je potvrdiť pozíciu favorita a získať ďalšie dôležité body.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.