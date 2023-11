Už žiadna nočná zmena. Úspešný slovenský športovec dal výpoveď

Umožnila mu to zmluva, ktorú mu ponúkol jeden výrobca lukov.

Dva triumfy s dvoma rôznymi lukmi

„Od mojich osemnástich rokov som nebol ani jeden deň bez práce. Ako som zmaturoval, na druhý deň som nastúpil do roboty a odvtedy som pracoval,“ vravel Bošanský.

Uplynulé štvrťstoročie strávil na údržbe skrutkovacej techniky vo Volkswagene.

Na rôzne súťaže potreboval aj osemdesiat dní dovolenky ročne, čo by nezvládol, ak by mu šéfovia nevychádzali v ústrety. Dostal výnimku, že mohol ísť aj do mínusu a chýbajúce hodiny odpracovať neskôr.