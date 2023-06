Varecha nelietala dobre, išiel do obchodu po šípy. Slovenský samouk získal zlato

„Finále bolo ťažké. Nestrieľal som tak, ako som chcel a ako mám natrénované. Vietor mi všetko ťahal doľava. Bolo to trochu nervózne, ale ustál som to,“ opísal rozhodujúce momenty.

Na účasť na súťažiach potrebuje ročne vyše 80 dní dovolenky, ale aj on ich má iba 25. Všetci jeho nadriadení mu však fandia a vychádzajú mu v ústrety, že si môže odpracované hodiny nadrábať, aj ísť do mínusu a neskôr to dorábať.

Často sa stáva, že po dlhej ceste z Ameriky alebo z Číny ani nepôjde domov za rodinou, ale rovno z letiska vo Viedni ide do práce na nočnú dvanásťhodinovú zmenu.

Kým jeho súperi trénujú dvojfázovo, doobeda i poobede vystrelia po dvesto šípov, on by chcel denne strieľať aspoň sto šípov, ale nie vždy to vyjde.