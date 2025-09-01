Baránková a Duchoň sú majstrami Slovenska. Súťaž komplikoval nárazový vietor

KOŠICE. Denisa Baránková a Juraj Duchoň v nedeľu získali tituly v olympijskom luku jednotlivcov na víkendových majstrovstvách Slovenska 2025 v terčovej lukostreľbe dospelých v Košiciach.
V prvom prípade je to papierovo očakávaný výsledok, v druhom značné prekvapenie a ešte aj s kurióznym podtextom.
V kladkovom luku prvenstvo z vlaňajšej Tepličky nad Váhom obhájili Lívia Orihelová (Blue Arrows Viničné) a Jozef Bošanský (PSE Archery/LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom), zhodne príslušníci Športového centra polície.
V holom luku takisto na vzdialenosť 50 m sa presadili Lenka Botlová (LUX Krupina) a Marek Gašparík (Luk Klub Pohoda Bratislava).
Na základe výsledkov sobotňajšej kvalifikácie vo formáte WA720 na 70 m najvyššie nasadená Baránková (Lukostrelecký klub Bratislava) v citeľnom nárazovom vetre fúkajúcom prevažne z pravej strany zvíťazila vo finále strieľanom tzv. alternatívnym spôsobom nad dvojkou „pavúka“ Elenou Bendíkovou (Liptovský ŠLK Liptovský Mikuláš) na setové body 6:4 (15:21, 23:22, 29:22, 24:25, 28:25).
Tretia skončila Kristína Drusková (Reflex Žilina).
Zlatá medailistka v terénnom olympijskom luku z augustových Svetových hier v Čcheng-tu Baránková si vybojovala svoj štvrtý domáci titul v terčovej lukostreľbe dospelých v rade a piaty celkovo. Vo finále 2021 ako obhajkyňa prvenstva prehrala s Alexandrou Longovou.
Na tomto šampionáte dobyla zverenka Vladimíra Hurbana ml. zlato aj v trojčlenných klubových družstvách bez rozdielu pohlavia po boku tandemu kolegov z LK Bratislava Daniel Medveczky, Ondrej Franců.
V kladkovom luku uspel tím Blue Arrows Viničné (Orihelová, Vladimír Bužek, Martin Dubašák) a v holom luku trio z LUX Krupina (Botlová, Miriam Marčišová, Patrik Botló).
„Majstrovstvá Slovenska ako prirodzený vrchol domácej sezóny za seba hodnotím celkom pozitívne. Bolo trošku náročnejšie počasie, dosť nám fúkalo.
Podarilo sa mi však získať zlato v jednotlivkyniach a k tomu aj s tímovými kolegami, takže odchádzam spokojná,“ skonštatovala Baránková.
Pre 23-ročnú dvojnásobnú olympioničku Baránkovú boli M-SR, ktoré technicky zabezpečili X10 Academy – 1. Lukostrelecká akadémia Košice a TJ Slávia UVLF Košice LO, súťažnou generálkou pred majstrovstvami sveta v terčovej lukostreľbe v Kwangdžu v Kórejskej republike (6. – 12. septembra).
Týka sa to aj Bendíkovej, Druskovej, Francůho, Medveczkého, Orihelovej a Bošanského.
„Očakávania mám také, že by som sa rada dostala aspoň do osemfinále, čo by znamenalo Top 16, respektíve zdieľanú deviatu priečku. Majstrovstvá sveta v terčovej lukostreľbe v rámci mojej hierarchie staviam na podobnú úroveň, ako boli Svetové hry, kde som uspela v terénnom odvetví,“ povedala členka Národného športového centra Baránková.
Vo finále olympijského luku mužov, nielen pre lokálpatriotov nadštandardne atraktívnom, učiteľ prekonal žiaka.
Tréner zo spomenutej X10 Academy – 1. Lukostrelecká akadémia Košice Juraj Duchoň zdolal svojho o polovicu mladšieho 15-ročného zverenca Olivera Sotáka z TJ Slávia UVLF Košice LO veľmi tesne 6:5 na setové body (26:23, 25:28, 25:23, 21:21, 20:22 – 10:9).
V obrátenom garde strieľajúci tridsiatnik Duchoň sa predtým stal majstrom Slovenska v tomto formáte terčovej lukostreľby v sezónach 2014, 2020 a 2021.
Postupne vo finále najprv prekonal olympionika Borisa Baláža a potom dvakrát svojho staršieho brata Miroslava.
Minulý rok neštartoval, v sezónach 2022 a 2023 bol zhodne na zdieľanom deviatom mieste.
„Som veľmi, veľmi šťastný, že sa mi podarilo vyhrať na domácej pôde. Na tejto strelnici som súťažil po 21 rokoch, odkedy som sa tu prvýkrát postavil. Je to pre mňa veľká česť,“ netajil J. Duchoň.
Obaja Košičania v semifinále vyrobili prekvapenia na úkor členov dúbravského LK Bratislava.
Duchoň zdolal najvyššie nasadeného šampióna 2022 a 2023 Medveczkého 6:2 a Soták zastavil obhajcu zlata a dvojku žrebu Francůho 6:4. Posledný spomenutý napokon bral aspoň bronz.
Výsledky
JEDNOTLIVCI
Olympijský luk muži: 1. Juraj Duchoň (X10 Academy – 1. Lukostrelecká akadémia Košice), 2. Oliver Soták (TJ Slávia UVLF Košice LO), 3. Ondrej Franců (Lukostrelecký klub Bratislava)
Olympijský luk ženy: 1. Denisa Baránková (Lukostrelecký klub Bratislava), 2. Elena Bendíková (Liptovský školský lukostrelecký klub Liptovský Mikuláš), 3. Kristína Drusková (Reflex Žilina)
Kladkový luk muži: 1. Jozef Bošanský (PSE Archery/LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom), 2. Matúš Durný ml., 3. Martin Dubašák (obaja Blue Arrows Viničné)
Kladkový luk ženy: 1. Lívia Orihelová (Blue Arrows Viničné), 2. Petra Kočutová, 3. Lucia Kočutová (obe Reflex Žilina)
Holý luk muži: 1. Marek Gašparík (Luk Klub Pohoda Bratislava), 2. Richard Vereš (LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom), 3. Peter Singer (Luk Klub Pohoda Bratislava)
Holý luk ženy: 1. Lenka Botlová (LUX Krupina), 2. Ružena Varinská (SPORTAcademy Hlohovec), 3. Katarína Žitňanská (Lukostreľba pre radosť Bojná)
DRUŽSTVÁ
Olympijský luk: 1. Lukostrelecký klub Bratislava, 2. Reflex Žilina, 3. TJ Slávia UVLF Košice LO
Kladkový luk: 1. Blue Arrows Viničné, 2. Lukostrelecký klub Bratislava, 3. LK Kežmarský šíp 1992
Holý luk: 1. LUX Krupina, 2. Lukostreľba pre radosť Bojná, 3. Luk Klub Pohoda Bratislava