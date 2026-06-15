Prvá prehra po takmer dvoch mesiacoch. Nitra nezvládla prvú štvrtinu, nestačila na lídra

Hráči tímu Nitra Knights
Hráči tímu Nitra Knights (Autor: Facebook/Nitra Knights)
TASR|15. jún 2026 o 09:42
ShareTweet0

Knights majú na konte po deviatich odohraných dueloch na konte šesť víťazstiev a tri prehry.

Hráči Nitra Knights našli po takmer dvoch mesiacoch premožiteľa v základnej časti českej Snapbacks ligy v americkom futbale, na trávniku Vysočiny Gladiators prehrali 20:35.

Po sérii štyroch víťazstiev za sebou nevyužili možnosť získať výhodu domáceho prostredia v play off, v záverečnom kole základnej časti ich čaká ešte súboj o tretiu pozíciu v tabuľke.

Nitrania pricestovali k lídrovi súťaže s jasným cieľom, uspieť o minimálne osem bodov, aby v semifinále hrali pred domácim publikom.

Vysočina však položila základ úspechu už v prvej štvrtine, keď viedla 14:0 a ani následná stíhacia jazda „rytierov“ nepostačila na to, aby sa podaril želaný výsledok.

„Myslím si, že prvý polčas bol z našej strany veľmi slabý. V druhom polčase sme sa vzchopili, konečne sme hrali ako tím. Na Vysočinu sme mali, bolo to veľmi dobré, ale zlyhali sme na chybách a maličkostiach.

Som hrdý na výkon chalanov aj napriek prehre, pretože sme ukázali, že vieme hrať s top tímami ligy a rovnať sa im,“ povedal pre TASR bodový líder Nitry Mário Bíro.

Knights majú na konte po deviatich odohraných dueloch na konte šesť víťazstiev a tri prehry, totožnú bilanciu má aj štvrtý Přerov Mammoths.

Práve s týmto súperom uzatvoria účinkovanie v základnej časti v nedeľu 21. júna o 15.00 h na domácom Štadióne pod Zoborom.

Víťaz tohto duelu si s najväčšou pravdepodobnosťou v semifinále zmeria sily so Znojmom Knights, na zdolaného by mala vyjsť Vysočina Gladiators.

Vyvrcholenie celého ročníka, finálový súboj - Tipsport Czech Bowl XXXIII, sa uskutoční 19. júla v Nitre.

Snapbacks liga - 12. kolo

Vysočina Gladiators - Nitra Knights 35:20

Brno Sígrs - Pilsen Patriots 28:17

Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers 29:0

Americký futbal

    Hráči tímu Nitra Knights
    Hráči tímu Nitra Knights
    Prvá prehra po takmer dvoch mesiacoch. Nitra nezvládla prvú štvrtinu, nestačila na lídra
    dnes 09:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Americký futbal»Prvá prehra po takmer dvoch mesiacoch. Nitra nezvládla prvú štvrtinu, nestačila na lídra