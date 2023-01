Zápas s Trnavou si pustí často. Mám až zimomriavky, vraví opora dedinského tímu

Začínal v rodnej obci. „Ako žiak som dal za pol sezóny u nás 48 gólov, vtedy to naštartovalo,“ spomínal na svoje začiatky 30-ročný útočník.

PATA. Hral prvú dorasteneckú ligu, všimol si ho tréner pražského klubu. Prvú profesionálnu zmluvu podpísal s Trnavou, no za áčko nenastúpil. Neskôr sa rozhodol, že pomôže rodnej dedine.

Vďaka výbornej efektivite prestúpil do Šale a onedlho sa dostal do akadémie Sparty Praha na Slovensku, ktorá sídlila v Trenčíne. „Volalo sa to AAC Sparta Trenčín a hrali sme prvú dorasteneckú ligu,“ vysvetľoval Herák.