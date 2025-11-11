V Severnom Írsku nám plán nevyšiel, vraví Haraslín. Tréner mu to ešte mesiac pripomínal

SENEC. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín predpokladá, že piatkový zápas so Severným Írskom bude úplne iný ako októbrový na pôde súpera.
Pre národný tím je stretnutie v Košiciach kľúčové v boji o postup na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.
Triumf by mu zaistil baráž, no v Belfaste s týmto súperom zaznamenal historicky prvú prehru v ostrom dueli (0:2).
Haraslína tento rok sužujú zranenia a v Severnom Írsku nastúpil ako striedajúci hráč, no v Trnave proti Luxembursku bol v základe a zaznamenal asistenciu.
Tú si pripísal aj v nedeľu za Spartu Praha, ktorá remizovala 2:2 s Teplicami. „V Severnom Írsku sme mali plán, ale bohužiaľ nám nevyšiel.
Robili sme veľa individuálnych chýb, kazili aj jednoduché prihrávky. Oni hrali svoju klasickú hru – rýchly futbal na útočných hráčov, či už po zemi alebo dlhými loptami a my sme síce vedeli, že sa na to máme pripravovať, ale napriek tomu sa nám to nedarilo zvládnuť,“ vrátil sa Haraslín k doposiaľ jedinej prehre v kvalifikácii.
V domácom dueli bude k dispozícii aj dlhodobejšie zranený obranca Denis Vavro, či na minulom zraze absentujúci kľúčový stredopoliar Stanislav Lobotka. „Verím, že domáci zápas bude úplne iný.
Pevne verím, že ukážeme svoju kvalitu a silu, hlavne doma, a že ich zdoláme,“ povedal Haraslín.
Prehru z Belfastu mu navyše pripomínal v klube Diarmuid O'Carroll, asistent trénera v Sparte i pri reprezentácii Severného Írska: „Dá sa povedať, že mi to pripomínal celý mesiac.
Každé ráno mi ako prvé povedal, že bolo 2:0. Vieme, čo musíme zlepšiť a ako sa hovorí: 'Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie'.“
Medzi prebiehajúcim a októbrovým zrazom vypadol na dvanásť dní so zranením členka. „Je pravda, že po poslednom reprezentačnom zápase proti Luxembursku som ani sám nevedel, aké vážne mám zranenie.
Až po ňom sa ukázalo, že to bolo trocha vážnejšie. Som však rád, že sa rýchlo zahojilo a opäť som mohol byť na ihrisku,“ opísal 29-ročný krídelník.
Na kľúčovú časť kvalifikácie chce byť pripravený na sto percent. „Zranenie vás, samozrejme, trošku limituje, ale hráč musí byť pripravený na 100 percent do každého zápasu.
V klube sa to dá ovplyvniť, keďže tréningov je viac a dajú sa prispôsobiť, ale tu je tempo rýchle. Cítim sa však fajn, aj keď bolo trocha náročné hrať v nedeľu 90 minút po dlhšom čase.
Našťastie máme okolo seba ľudí, ktorí sa vedia o mňa postarať a pripraviť ma na piatkový zápas,“ dodal Haraslín.